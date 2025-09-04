環評後、選舉前的宜蘭案

高鐵延伸宜蘭計畫（簡稱宜蘭案）的環評委員會，於八月廿日一次通過環評。從大會前兩次專案小組避重就輕的結論，到開發單位明顯敷衍委員意見的回應，環境部快速審結一點都不意外，再次認識了政治壓力下的官官相護。

宜蘭案的政治目標，眾人皆知是縣長選舉。二○一九年時任交通部長的林佳龍，直接認定高鐵不必再做可行性評估，想幫二○二二年宜蘭縣長選情加碼；五年前助攻不成，繼續努力下一任。新升級的環境部，環評非但沒有更嚴謹，反而用直接進入二階環評，卻又限縮評估範疇的招數以加快法定程序，目標依然是明年選舉。宜蘭案一連串便宜行事，大膽幫州官放火，造成專業思考混亂和民意溝通不足，在環評過程中每每被委員質疑。即使是政治護航通過環評，依然留下許多選舉前應該要交代的事項。

首先，當然是被一再修改、力圖美化的四千億工程，終究要回答是為誰服務？其營運內容是什麼？誇大需求下增開班次（運能大過桃園站），誰要去承接這樣高的營運成本？現在高鐵公司依BOT合約營運，憑哪條法令可以責求上市公司承接虧本業務？進而，環評期間任意翻倍車站特定專用區，毀棄四百公頃良田的必要性何在？其中又有多少必須貢獻為建設的物業收入？

這麼多說不清楚的事項，在在證明所謂「高鐵延伸計畫」事實上尚未完成，目前環評審議的只是一本「工程報告」。沒有營運計畫，談不上服務民眾，不應該拿來騙選票！另外一個大缺失是，新建設與新服務沒有具體評估對既有交通環境的影響；尤其，主張高鐵取代「北宜直鐵」，需要台鐵的接駁服務是什麼？台鐵被奪走的收入有多少？台鐵要額外建設和營運的成本是多少？台鐵要先投資工程，還要承受營運短缺？

上述欠缺規畫的，不論是六十公里主體工程的營運計畫，或是前後銜接的台鐵轉乘，都肇因於本案的運輸角色不明，也顯然是六年前交通部突然丟出「高鐵襲奪直鐵計畫」就種下的惡因。沒有政策目的和市場分工的工程，就算依法到環評程序走了一圈，到頭來依然要面對當初想矇混的決策，整個建設等於又回歸原點，交通部終究還是要回答：宜蘭案為誰建設？由誰營運？

更何況，六年來可還有其他政策環境變動；台鐵兩大事故後，廿個月前成立公司，希望藉企業化的績效精神改善安全。一個沒有市場的公司，憑什麼去激勵績效、改進安全呢？六年前貿然把「台鐵東部生命線」判給高鐵的交通部，要怎麼面對「政策新生兒」─國營台鐵公司呢？

宜蘭案再怎麼樣有政治任務，各運輸系統間的分工定位，本來就是專業部會的職掌。有了國營台鐵公司的新政治事實，交通部更有責任要說清楚政治目標如何藉專業政策實現。高鐵延伸宜蘭計畫通過了環評，但是老問題和新責任還在，還在等交通部站出來，讓事情真正上路。