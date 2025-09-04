法院唱反調 對等關稅何去何從

美國聯邦上訴法院於八月廿九日裁定川普大部分的全球關稅違法，認定他在徵收關稅上逾越權限，然而法官允許這些關稅在進一步審查期間繼續有效至十月十四日。這是繼五月卅日美國國際貿易法院的裁定，美國聯邦上訴法院再度阻止川普對貿易夥伴徵收高額關稅。

關稅是川普重返白宮的主要政策之一，卻於不到半年內被否決兩次；使世界掀起淘天巨浪的「對等關稅」，是否有可能在美國法官「一槌定音」之下畫下句點？這個「驚堂木」對川普政府及世界將帶來什麼影響？

美國聯準會將於九月十六、十七日召開會議，普遍預估將會調降基準利率一碼，也就是百分之○點二五。美聯儲今年還未降息，上一次降息是在去年十二月十九日，川普二進宮以來美國尚未降息。除了關稅，降息也是川普政府的重要政策，更是美國聯準會這個「中立機構」受質疑及挑戰的重要時刻。

川普之所以如此急迫地要求降息，最核心的原因是美國龐大的債務負擔。美國國債總額已突破卅七兆美元，川普政府深知，利率每下降一個基點（萬分之一），政府每年就可節省約十億美元的利息支出。在當前利率水準下，如果能成功降息二至三個百分點，美國政府每年即可節省數千億美元的債務利息，為其他政策騰出巨大的財政空間。

但「數字會說話」，降不降息不是總統說了算，也不是將鮑爾換成庫格勒就可以解決。降息是貨幣政策，是引導美國景氣復甦、經濟成長的方式之一，現階段美國經濟不景氣嗎？據最新數據，近三個月非農就業平均僅增加三點五萬人，但核心個人消費支出指數雖自二○二二年高點大幅回落，但仍高於百分之二的目標水平，可以見得通膨仍未見改善，美國十年公債殖利率仍在百分之四點二左右，聯準會降息也只能影響短期利率走勢，長期利率仍處高檔。

美國總統川普則持續向聯準會施壓，要求更快降息以抵銷關稅影響並刺激經濟，但關稅本身就會造成美國國內成本，薪資水準及物價皆上漲，降息是「抱薪救火」，恐更讓美國及全球經濟雪上加霜。降息有無「迎合上意」的可能？若有，以後會不會只有法院敢與美國總統唱反調？或敢說「總統，你錯了」？

關稅政策短期內應無結果，如果只單純降息，美國及全球經濟應會持續復甦。但川普政府任期還有三年，明年還有國會期中選舉，關稅的變數仍存在。不論是政治、經濟或權力版圖，全球都將「拭目以待」。