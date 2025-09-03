返核兩路並進 核電廠先延役

核能有助於確保國家能源供應安全，核能發電成本穩定，且不會造成空汙與二氧化碳排放。「返核」已是全球趨勢，小型模組化反應器更是未來核電的主流。但小型模組化反應器要在台灣實際發電，最快應在二○三五年以後，在這過渡期最直接、有效、經濟的「返核」途徑，還是現有核電機組延役。如果拿「發展小型模組化反應器」來忽悠百姓，是政治炒作，目的是繼續以政策圖利再生能源業者，對台灣中短期供電及長期核能發展沒有實質助益。

小型模組化反應器的特點為，單機組裝置容量較傳統的核反應器小，國際原子能總署的定義為：發電功率在卅萬瓩以下。台電核四廠的功率為一三五萬瓩，核一廠為六十三點六萬瓩。小型模組化反應器主要設備在工廠製造，可有效掌控品質與建廠工期，降低電力公司財務風險。由於功率較低，停機後持續產生的衰變熱也較少，可使用不需外來動力帶動的安全系統來移除衰變熱，故相對而言，比傳統的大型核電廠反應器安全。小型模組化反應器一樣會產生核廢料，某些設計的核廢料產量可能更高，與傳統大型反應器有很大差異，會增加用過之核燃料的處置困擾。

去年國內用電量二八三三點五億度，每戶家庭平均月用電量約為三四六度。一座卅萬瓩的小型模組化反應器，若每年有九成的時間可以全功率發電，則每年可發電廿三點六億，可供五十七萬戶用電。去年台積電能源總消耗量為二七四點五六億度，預估到二○三○年，台積電用電量將成長到三三○億度左右。現有核電廠延役，裝置容量為五一四點四萬瓩，每年發電量超過四百億度；若核四廠的二七○萬瓩能商轉，可再增加二一○億度，足夠因應人工智慧與半導體產業的用電需求。

小型模組化反應器還在發展階段，近年來提出的設計有數十種類型，但大部分還停在概念階段。粗略可分為兩大類，一類是傳統第二代與第三代大型反應器的縮小版；第二類是百花齊放的全新嘗試，有許多是理論上可行的美麗構想，但能否落實還待後續投入。

核電使用首重安全，任何設計都要通過法規管制單位的認可才能興建，即使是第一類的小型模組化反應器，法規管制單位都已很多意見，第二類就更不必說。小型模組化反應器發展的瓶頸是法規管制單位的審查；另一個問題是系統與零組件的供應鏈，第一類是存在的，第二類可能要從零開始。目前中、俄已有運轉中的小型模組化機組，唯該型機組是否達到外銷層次則尚待確認。保守估計，其他國家的小型模組化反應器要到二○三二年才能有商轉實例。

各國核能發展計畫的主軸仍是傳統大型核電廠，根據國際核能運轉組織的資料，目前全世界有五十九部機組，在十六個國家興建；其中有五十三部為第三代、或三代加大型高功率壓水式反應器機組，這些機組預定商轉的時間都在二○三○年以前。台灣的「返核」之路應是重啟現有核電機組、發展小型模組化反應器，二者齊頭並進。