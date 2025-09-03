日核食放寬管制防弊 竄改產地標示應加重罰則

食藥署宣布，將取消對日本福島等五縣食品之輻射與產地雙證管制及逐批檢驗，改採輻射抽樣檢驗，回歸源頭管理與邊境管理。放寬管制的理由，除「與其他國家地區輸入規定一致」外，署長姜至剛表示「台灣去年六百多萬人赴日本旅遊，是台灣旅遊觀光人數之冠的國家，台灣民眾對日本食品不陌生，吃當地食物也都吃得很開心、玩得很開心」。

事實上，當年日本福島核電廠輻射外洩事故發生後，日本消費者對於福島生產的農漁牧產品也有食安疑慮，因此發生諸多商家偽造產地標示的事件。例如二○一二年元月，大阪肉品商將福島縣產牛肉之產地標示竄改為鹿兒島；同年四月，東京蔬果批發商將福島縣產小黃瓜之產地標示，竄改為山形縣或岩手縣。甚至在東京奧運會時，韓國選手村拒絕食用福島水產食物，引起地主國日本強烈不滿。

在日本，竄改食品產地標示除觸犯日本農林規格ＪＡＳ標示法外，同時構成不當競爭防止法規範的「引起商品品質誤認行為」，最重得處五年徒刑或科五百萬日圓罰金。但由於不法利得遠超過罰金額度上限，如此重利誘使業者鋌而走險，導致違法事件層出不窮。因此，為保障消費者與農漁畜產業者權益，日本輿論呼籲政府當局，應速修法提高罰金額度、增強產品產銷履歷透明度，徹底剝奪業者之不法利得，以有效遏止類似事件再次發生。

我國在二○一五年發現新光三越、愛買、頂好超市等通路販售經竄改產地標示、禁止進口之日本福島等地產食品，引起消費者人心惶惶。嗣後，行政院於二○二二年在解禁日本「核食」進口說明會上，信誓旦旦提出「三原則」及「三配套措施」，強調檢驗比國際標準更嚴格，並要求輻射安全和產地證明文件以為國人食安把關。未來放寬「核食」進口管制後，消費者更難免疑慮日本食品標示是否真實無誤。

依我國食品安全衛生管理法第四十七條規定，對於不實標示原產地（國）行為，最高處台幣三百萬元罰鍰，情節重大者並得勒令歇業，卻未設有刑事處罰規定。如此相較於前揭之日本刑事罰則，雖然我國罰款金額略高，卻欠缺科處徒刑的威嚇制裁效果，恐難杜絕業者為圖重利而竄改產地標示的違法行為。