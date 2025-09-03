中共閱兵背後的政治戰略布局

中共以「九三」為閱兵日始於二○一五年，該年適逢抗戰勝利七十周年，特地選擇在九月三日，不僅意在爭取主導抗戰勝利的話語權，也藉此定調習於黨、政、軍一尊的「鞏固領導中心」模式，於天安門廣場動員各軍聯合校閱，同時也對外宣稱紀念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利七十周年」，首創中共自一九四九年建政以來在非十月一日舉行閱兵。

自一九四九年起，中共一連十一年每年皆舉行閱兵，當時的目的顯然是凸顯中共「黨指揮槍」的絕對權力，以及延續「抗美援朝」勝利的國際政治效益。一九六○年代以降，中共推行一連串社會運動，復以中蘇、中印邊界關係緊張，期間未再舉行閱兵。直到一九八四年，鄧小平才在中共建政卅五周年時恢復舉行，但從此便將二砲核武列入陳展方隊單元，閱兵的政治意涵擴及到以新式軍備威懾潛在國際對手的意味。

吾人須洞燭之處在於，習近平擔任「中央軍委主席」後改在中華民國政府最早頒訂的抗戰勝利紀念日閱兵，欲藉此掌握國際話語權，讓外界尤其是年輕一代誤認、甚至是認同中共宣稱「共軍是對日抗戰的中流砥柱，重要性超過當時的國民革命軍」，塑造迎合中共利益的新歷史形象，配合改革開放後的經濟成就，維護自身政權的合理和合法性。

「閱兵」在崇尚船堅砲利的歐美文化中，如同時尚模特台步展演一般，差別僅在於民生和軍事的層面，對人民的心理追求和精神價值，都產生深遠的影響。在集權化的社會主義國家，遇重大轉型瓶頸時，閱兵則能喚起群眾的集體歷史記憶，使民族主義的動員意識發揮到新層次。在當前美國關稅對全球咄咄逼人之下，中共「九三閱兵」似乎企圖蛻變成抵抗帝國主義的「世界新共主」。

中共面對的國際環境在習的任期內均有大幅變化，西方有鑑於中共實力崛起，對其發動的挑戰開始增多，歐巴馬推進「重返亞洲」戰略，川普第一任期發動美中貿易戰，中美開始面臨雙方「關係正常化」以來空前的嚴峻挑戰。至於俄烏戰爭、以哈衝突，乃至川普「二進宮」以來的衝擊，世界不但進入「動盪變革期」，也對中美、甚至中共和西方世界根本制度和價值觀差異性帶來新形態磨合和考驗。另外，在東北亞、南海漸趨嚴峻的國際現實下，「閱兵」不外乎附帶著「守土衛疆」的警示底線。

在中共對外關係盡量與美國維持「鬥而不破」，以防止擦槍走火為前提；同時試圖緩和中歐關係，鞏固中俄戰略互信等國際戰略布局下，適度展現軍事實力已是中共「安內攘外」的一項法寶。而今我政府高層卻刻意將「抗戰勝利」稱為「終戰」，試圖迎合日本殖民思想，未嚴肅看待日本軍國主義慘敗的史實和台灣被殖民時期的淒慘傷痕，這些自棄尊嚴的台獨意識形態，都禁不起歷史長河的考驗！