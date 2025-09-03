日前，賴清德總統接見美國聯邦參院軍委會主席維克（Roger Wicker）訪問團時，再度強調：明年國防預算案將達ＧＤＰ的百分之三點三二，金額約新台幣九四九五億元，年增逾廿二％。同時，他提出二○三○年將軍費提升至ＧＤＰ百分之五的長期目標，比照北約最新標準。這番表態既是對外安撫美方的信號，也是對內穩定民心的宣示。但核心問題是：軍購預算愈高，台灣就愈安全嗎？

表面上，預算的成長看似彰顯決心。然而現實是，台灣對美軍購的交付積壓仍超過二一○億美元。從戰機到火箭系統，延宕狀況頻仍。這意味著，即使編列更高預算，若交付鏈與國防工業合作不改善，安全感只會停在表格上。正如伏爾泰所說：「數字就像玩偶，只要擺好姿勢，它就會說出你想聽的話。」

戰略學者蓋勒提（Mark Galeotti）在《沒有砲火的戰爭》中提出「萬物武器化」：能源、資訊、金融、文化都可成為戰場。對台灣而言，軍備缺口只是表象，更深層的脆弱來自其他領域：其一、能源安全：ＣＳＩＳ兵推指出台灣天然氣庫存僅能撐約十一至十二天，一旦遭封鎖，民生與作戰都將受限；其二、資訊防線：假訊息與認知作戰持續侵蝕社會信任；其三、經濟韌性：在全球供應鏈中，過度依賴對美的單一市場成為潛在槓桿。

如果安全被窄化為軍費與軍購，則易忽略這些更深層的戰場。蕭伯納的話值得借用：「政府解決問題的方式，往往是製造更多問題。」過度聚焦國防預算，反而可能製造另一種脆弱。

事實上，除了北京的軍事壓力，華府的政治變數同樣致命。川普回鍋白宮後，在俄烏戰爭上推行「交易式和平」：主張割地換和。他更在阿拉斯加與普亭會晤時，流露對「大國領袖互相理解」的偏好。若這套思維套用到台海，台灣可能成為美中博弈的交換籌碼。

近期，相關跡象已然浮現：川普政府拒絕賴清德總統過境美國，否決國防部長顧立雄訪美，並對台灣課徵高於歐日韓的關稅。同時，延宕軍售甚至削減新案，完全可能被當作「善意姿態」送給北京。對台灣而言，這些都不是抽象風險，而是正在發生的政治訊號。

從戰略角度來看，單純的預算數字絕非解方，台灣要同時處理三大核心課題。其一、降低單一依賴：軍購重要，但不能僅仰賴華府，必須推動自主國防產業，並深化與日韓、歐洲及印太夥伴合作；其二、展現理性克制：避免被視為挑釁源頭，才能維繫華府兩黨共識支持；其三、全面建構韌性：能源多元化、資訊安全與公民防衛，才是現代「全域安全」的核心。

賴清德總統的軍費承諾，是政治姿態，也是外交訊號。但若僅把安全寄託在逐步上升的百分比，恐怕只是昂貴卻空洞的安全感。正如伏爾泰的警示：「我們往往用昂貴的錯誤，換來廉價的安全感。」台灣真正的挑戰，在於超越數字，正視萬物武器化的現實，以及「川普變數」帶來的結構性風險。