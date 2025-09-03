聽新聞
向所有官兵 致上最敬禮

聯合報／ 洪金鳳／行政人員（高雄市）
國防部昨舉行「114年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，由賴清德總統親自頒獎表揚各類楷模。圖為獲獎代表合影，空軍上校董鼎山（左至右）、海軍下士翁如意、漢聲廣播電台新聞員徐若彧，以及陸軍上尉傅鼎超。記者林伯東／攝影
先生未退休前，擔任的是海軍軍官，當他們執行任務時，眷屬秉持的便是：「不打擾，就是最好的溫柔」。在海上巡弋，或參加敦睦遠航訓練任務，他們所處何方完全不知，眷屬們只能以「沒消息，就是好消息」來自我安慰。

非於眷住地任職是軍人日常，也許今年在基隆，明年可能在馬公；派職在住家附近時，又可能因任務緊湊，反而還回不了家，不然就是很晚才回家。

有人跟我說：「還好妳很獨立，妳先生才能無後顧之憂地去各地任職。」我聽了笑笑，其實我心在吶喊：「我不是生來就獨立，而是先生長年不在家，環境使然，逼得我不得不學習獨立，不得不提起精神應對所有的一切，包括養兒育女，生活大小事等」。

先生為國付出，經由海軍培育而開拓視野，變得成熟穩重，在役期屆滿後回歸家庭。因見證海軍照顧官兵的實況，我們也鼓勵兒子從軍，歷練艦艇及陸岸職務的他，如今軍旅穩定發展中。

我在近距離觀察先生及兒子的過程中，發現國軍官兵辛苦的背後寫著「安定」二字，在忙碌的任務裡，也能嗅聞到幸福的味道。

在九三軍人節這天，我要向先生及兒子，還有所有的官兵，致上我的最敬禮，謝謝你們為國家辛勤付出，也祝福大家執行任務順利，家庭幸福美滿。

返核兩路並進 核電廠先延役

核能有助於確保國家能源供應安全，核能發電成本穩定，且不會造成空汙與二氧化碳排放。「返核」已是全球趨勢，小型模組化反應器更...

日核食放寬管制防弊 竄改產地標示應加重罰則

食藥署宣布，將取消對日本福島等五縣食品之輻射與產地雙證管制及逐批檢驗，改採輻射抽樣檢驗，回歸源頭管理與邊境管理。放寬管制...

科技．人文聯合講座／新生專題的「永遠忠誠」

大家或許很難想像，上個學期我竟以海軍陸戰隊的「永遠忠誠」為核心，用這個隊訓貫穿整個「新生專題」的教學。時值九三軍人節，容...

兩岸紀念九三的弔詭變化

九月三日的紀念性質，近幾年在台海兩岸發生弔詭的變化。

軍購預算愈高 台灣就愈安全嗎？

日前，賴清德總統接見美國聯邦參院軍委會主席維克（Roger Wicker）訪問團時，再度強調：明年國防預算案將達ＧＤＰ的...

