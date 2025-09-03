向所有官兵 致上最敬禮

先生未退休前，擔任的是海軍軍官，當他們執行任務時，眷屬秉持的便是：「不打擾，就是最好的溫柔」。在海上巡弋，或參加敦睦遠航訓練任務，他們所處何方完全不知，眷屬們只能以「沒消息，就是好消息」來自我安慰。

非於眷住地任職是軍人日常，也許今年在基隆，明年可能在馬公；派職在住家附近時，又可能因任務緊湊，反而還回不了家，不然就是很晚才回家。

有人跟我說：「還好妳很獨立，妳先生才能無後顧之憂地去各地任職。」我聽了笑笑，其實我心在吶喊：「我不是生來就獨立，而是先生長年不在家，環境使然，逼得我不得不學習獨立，不得不提起精神應對所有的一切，包括養兒育女，生活大小事等」。

先生為國付出，經由海軍培育而開拓視野，變得成熟穩重，在役期屆滿後回歸家庭。因見證海軍照顧官兵的實況，我們也鼓勵兒子從軍，歷練艦艇及陸岸職務的他，如今軍旅穩定發展中。

我在近距離觀察先生及兒子的過程中，發現國軍官兵辛苦的背後寫著「安定」二字，在忙碌的任務裡，也能嗅聞到幸福的味道。

在九三軍人節這天，我要向先生及兒子，還有所有的官兵，致上我的最敬禮，謝謝你們為國家辛勤付出，也祝福大家執行任務順利，家庭幸福美滿。