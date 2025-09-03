兩岸紀念九三的弔詭變化

九月三日的紀念性質，近幾年在台海兩岸發生弔詭的變化。

日前赴大陸旅行，在哈爾濱市街上見一大樓的跑馬燈，滾動著「隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年」，遠在一隅的城市都「隆重」紀念被台灣執政者刻意遺忘的抗戰勝利日。大陸官方早已宣布今年九三閱兵將展示新一代武器及智能軍備，向全世界展現實力。

九月三日是中華民國的軍人節，最初為抗日戰爭勝利紀念日，緣於一九四五年九月二日日本代表在美軍密蘇里號戰艦上與盟軍正式簽署投降書，次日國民政府在重慶盛大慶祝八年抗戰勝利，隔年訂九月三日為抗戰勝利紀念日，一九五五年為擴大紀念國軍忠烈精神與先烈氣節改為「軍人節」。每年這一天中樞舉行秋祭，總統率五院院長等至忠烈祠向先烈致敬。因此，中華民國的九三紀念緊扣於抗戰勝利與日本戰敗投降的歷史意義，今執政的民進黨亟欲切割抗戰歷史，也難逃避此一史實。

對中共而言，九月三日是抗日戰爭勝利紀念日而非軍人節，依循一九四六年國民政府所訂的節日。值得注意的是，二○一五年之前中共不曾紀念九三遑論閱兵，只有在十一國慶舉行閱兵，也非年年舉行。直至習近平上台第三年，才首次以九三為抗戰勝利紀念日，以「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利七十周年大會」為名舉行閱兵。今年抗戰勝利八十周年更隆重擴大閱兵，邀請多國元首及政府要員出席，似在向美國甚至全世界釋放出已掌握地緣政治博弈籌碼的信號。

台灣往年必於九三中樞秋祭，以肅穆莊嚴的祭禮向三百多萬名抗戰捐軀的將士致上崇高的敬意。然而，今年賴清德總統竟偷換概念，改紀念九二台海戰役，即八二三炮戰中九月二日的大規模海戰，昨日在主持軍人節表揚時逕稱海軍節，其實一九五五年為統一各軍種節日改訂九三為軍人節。原是國家民族存亡的抗戰史，卻竄改為八二三炮戰的兩岸對抗史，無視抗日勝利，只見歐戰勝利，還隨日本稱「終戰」，然而日相石破茂已先後表示日本確實「戰敗」，在眾議院演說時也稱有必要在戰後八十周年的時間點上反思，不應模稜兩可的稱「終戰」。日相都勇於面對歷史真相，賴清德仍稱「終戰」，荒唐至極。

中共自九月一日起連續三天紀念活動，文的武的接續上場，文藝晚會也以「正義必勝」為名。

然而，吾人要鄭重指出，既是正義，便勿攬去國軍的貢獻，勿抹煞蔣中正委員長及各級將領的堅忍抗敵，沒有他們奮戰與犧牲，中華民族的命脈難以維繫，若中共攬去抗戰之功極為不智，亦無助兩岸關係。

中共某人大代表說「這次觀禮不只是緬懷過去、重溫歷史，更重要的是鼓勵我們珍愛和平」，受邀觀禮的華僑也說「亮劍，意在止戈」。既然是為「止戈」，那麼閱兵大典實不該在九三抗戰勝利紀念日舉行，十一國慶日則可，畢竟九三紀念抗戰勝利是為緬懷為國犧牲的烈士，激勉民族情操、珍惜和平，而非亮相秀肌肉的時刻。