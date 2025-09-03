科技．人文聯合講座／新生專題的「永遠忠誠」

大家或許很難想像，上個學期我竟以海軍陸戰隊的「永遠忠誠」為核心，用這個隊訓貫穿整個「新生專題」的教學。時值九三軍人節，容我分享課程點滴，並探討年輕世代對這四個字的接受度和看法。

「新生專題」（以下簡稱新專）旨在協助大一新生適應大學生活、提升學習動機。這門課由多位教師獨立開設，主題各異；原則上每班不超過廿人，以利互動。多年來承蒙同學支持，我的班級初選人數屢創新高，甚至曾突破七百人。為避免太多人向隅，最後不得不借用大教室，讓更多同學來上課。

然而，超收的熱潮也浮現隱憂。約五年前，我注意到部分學生對「找尋台大生命力」這類主題興趣缺缺。即使邀請名師來談時間管理或留學經驗，期末回饋卻莫名地由佳評如潮轉為冷嘲熱諷。有人將新專視為交友平台或聊天樂園，對重要議題自然無動於衷。當時的心境，可謂「真心換絕情」。

為扭轉氛圍，我關閉第一階段初選，改採動機陳述；初審過後，方能加入班級。為了避免重蹈覆轍，我進一步將主題設為「永遠忠誠」，想用這個看似嚴肅的題目，來降低超收的風險。令人欣慰的是，仍有廿五位新生加入，且展現高度的學習動機。

回想當年預官結訓分發，我曾被揶揄「手氣真好」，抽中人人避之唯恐不及的陸戰隊。下部隊之初，我對「永遠忠誠」及「三不怕」（不怕苦、不怕難、不怕死）無感，只盼早日退伍。這份心境，正如學生面對艱澀課程時的無奈、消極與逃避。然每當全連高喊「永遠忠誠」和「三不怕」時，我總深受震撼，甚至帶有難以言喻的感動。只是我當時仍心存疑惑：大家真明白忠誠和無懼的真義嗎？若不明白，為何還能喊得如此鏗鏘有力？

退伍後我才逐漸領悟：那宏亮的吼聲，並非出自對口號的理解，而是源自對連隊的認同。從最初的「百般不適、勉為其難」，到後來的「面對現實、患難與共」，方能凝聚成那股氣勢。即便仍夾雜著怒氣，但共同的吼聲至少能暫驅孤寂、凝聚向心，遠勝過抱怨連連、一事無成。

在新專課堂，我當然不會要求學生喊口號；不過，我會將每周授課內容和「永遠忠誠」緊扣，鼓勵他們深究其意涵，甚至挑戰其合理性。出乎意料，多數學生樂於投入，並重新詮釋這四個字。不少人認為「永遠忠誠」意謂：真誠以對，全力以赴；無怨無悔，有始有終。多年沉澱後，我也深信：無忠之誠，半途而廢；無誠之忠，是謂愚忠。

既然「永遠忠誠」能在課堂引發共鳴，我相信「國家、責任、榮譽」也能在校園中自由討論；畢竟，它正是「敦品勵學，愛國愛人」這個校訓的濃縮版。若能妥適結合國防教育、心理素質與專業養成，定能喚醒年輕世代的愛國心。其重要性，應不亞於晶片產業，很值得期待。

（作者為台大教授、英國皇家昆蟲學會會士）