科技．人文聯合講座／理念與現實：政治的彈性

台灣正處於美中貿易風暴夾縫中的艱困環境，在二○二五年夏天更面臨深具震盪的政治風暴，關乎能源轉型的重啟核三公投，牽動世代價值與能源安全。這起事件呈現一個亙古不變的困境：當理想與現實、道德與利益發生衝突時，政治應如何抉擇？

歷史上不乏政治彈性的案例。四百年前，英王詹姆士一世即面臨類似矛盾。一六○四年，他在「反菸草宣言」中嚴詞抨擊吸菸，稱其為「令人厭惡的野蠻習慣」。然而，當美洲殖民地經濟仰賴菸草時，他在一六○七年後轉而對菸草課稅，並建立壟斷體系；一六一九年，他雖禁止英國本土種植菸草，卻確保殖民地的種植利益，公開承認政策目的在於經濟而非健康。這種由「道德譴責」到「財政利用」的轉折，顯示詹姆士一世在君主專制體制下的政治彈性：並非出於誠信透明，而是權力為求帝國財政與殖民收益的調整。

台灣的處境與十七世紀的君主專制大異其趣，重啟核三公投反映的同樣是價值衝突。一方面，「非核家園」象徵對環境正義與世代責任的堅持；另一方面，穩定供電與減碳壓力，則推動並主張重啟核三。不同的是，台灣必須透過公開辯論、公投制度、立法院審議及公民社會的監督來完成抉擇。政治彈性若在專制體制下即意味「王者一言以蔽之」，在民主制度中則必須是「公開透明、制度化的折衷與修正」。

因此，若要真正展現民主的政治智慧，台灣不能僅止於二元對立的「支持或反對」，而應建立一套專業導向的程序。例如針對既有廠區延役，認真執行三層審查：地質安全評估、設備耐久性檢測、核廢料處理方案。更複雜的是，今日政府用以取代核電的方案，又充滿碳排問題與黑金利益，嚴重降低正當性。唯有政府在程序上誠實、承認利弊，讓專業判斷主導而非靠政治口號，才能化解人民疑慮。

詹姆士一世的例子告訴我們，政治若能靈活調整，往往能延續政權與國家。但在專制之下，這種調整多是權力的計算；在現代民主中，政治彈性則必須加上透明與誠信，才能獲得社會認可。

當然，將十七世紀君主對菸草的經濟算計，拿來與廿一世紀民主國家對核能的生死抉擇相比，必然存在巨大鴻溝。「菸草稅收」與「核能存廢」並非同等層級的選擇；本文之比擬，不在於主張兩者等量齊觀，而是要強調：無論政體為何，領導者終將面對「崇高理念」與「艱困現實」的對撞，差別只在於我們是否允許這種碰撞在陽光下進行。

台灣當前的困境反映了這層挑戰，當核電政策陷入價值對立，政治便失去化解矛盾、凝聚社會的功能。真正的政治成熟，不在於高舉某一方的道德大旗，而是在理想與現實間搭建橋梁。二○二五年的台灣，如同歷史上無數個站在十字路口的時刻，正在接受考驗。

歷史提醒我們：民主的價值不在於永不退讓，而在懂得於衝突中調整，化分裂為共識、化危機為前行的契機。（作者為前科技部代理部長）