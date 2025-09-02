文化人尊嚴 不是靠錢給的

立法院上月廿八日晚間協商總預算追加預算案，針對文化部提出的二點八億元追加預算，藍委痛批「合法給飯」，遭全數刪除。

文化是社會的精神血脈，承載歷史記憶、價值觀念和思想啟迪。然而，在台灣的文化政策現實中，文化人的尊嚴似乎被金錢與政治操作牽制得體無完膚。近年來，民進黨政府大力推行各類文化補助計畫，官方說法是「扶持創作、鼓勵多元」，但仔細觀察，不難發現補助資源往往流向「自己人」。這種現象，讓許多真正有才華、有創意，但非政黨附庸的文化工作者陷入窘境，生計靠補助，創作自由與尊嚴卻被迫妥協。

「補助」本應是鼓勵文化創作、支持思想多樣性的工具，但在實際操作中，資金分配往往帶有明顯的政治傾向。民進黨所掌控的文化單位或評審機制，往往優先考慮與自己理念相符的人或團體，因此得到補助的往往是黨的支持者或懂得迎合政策方向的自己人，真正需要支持的「無色彩」創作者反而無法獲得資源。

這種制度設計，讓文化補助從「扶持創作」變成「合法要飯」的工具。文化人如果想生存，就得學會討好政策、迎合評審，甚至為了資金而改寫作品計畫和內容。「補助」雖合法，但這種「合法要飯」式的生存，對文化人的尊嚴無疑是種消磨。

文化人的價值在於創意、思想與批判力，而非靠補助過日子。當文化補助被政治掛帥，創作就不再是自由表達，而是一場迎合權力的表演。長久下來，文化人的思想被約束、藝術表現被局限，甚至把自我審查當做生存策略，遑論創作好的作品。

真正有骨氣的文化人，即便生活清貧也堅守作品的獨立性；過度依賴補助、討好權力的人，即便手握資金也無法挽回被錢綁架的尊嚴。錢可以解決生活問題，但尊嚴只能靠態度和獨立創作來支撐。

除了創作自主，社會對文化的理解與支持，也是文化人尊嚴的重要保障。觀眾願意付費、媒體願意報導、社會願意尊重文化價值，才能讓文化人真正成為公共資產，而非「合法要飯」分子。若「文化」只是政策宣傳或洗腦工具，那麼縱使有再多的補助，文化人的尊嚴終將無處落腳。

「補助」應透明、公正，避免派系、關係或政治因素來左右審查，要讓資金回到真正值得支持的創作上。文化人自身亦須堅守創作底線，不能為了生計而盲目迎合政策或評審口味。社會大眾則應提升對文化創作價值的認同，願意支持原創作品並尊重創作者，讓「文化」不只是錢堆出來的政治表象。

民進黨補助自己人，表面上是「扶持文化」，實際上卻是利用文化當政治工具。尊嚴不是靠錢給的，而是來自創作自主、思想獨立和社會認同。若文化人的尊嚴被金錢與政治綁架，則台灣的文化失去靈魂，只剩下表演與假象。真正的文化人，有思想、自由、尊嚴；即便寒窮，也要成為一個值得尊敬的「文化人」。