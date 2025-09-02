降時數、導入AI 讓教學優化

開學了，除了以往面臨少子化的教育現場，竟然又多了一個少師化的教育現況。據報章媒體報導，竟然有台東的國中開了卅次招募老師，但一直到開學都還沒有找到老師。面臨到教育現場雙缺（少子化、缺師化）的現象，筆者想由個人在教育現場廿多年的經驗，提供幾項建議。

第一點，或許可思考降低學生學習時數的可能性。以先進國家美國、日本為例，學生在校時間大約為六到六點五小時，而本國學生在校時間至少八個小時，長時間留在學校對學生的身心學習狀況是否合理？可交由教育相關單位研究。

此外，若降低老師上課的時間後，可以給老師研習、備課、開會、跟學生家長聯絡，或是開設彈性選修課程等。而學生在校時間減少後，更能夠自己安排時間與活動，這對學生身心成熟並思考興趣及發展有相當幫助。

第二點，需優化課程內容與科目。進入ＡＩ時代，教師須學習新的ＡＩ教育方式，學生也需要利用ＡＩ來學習，目前的學科所學是否可滿足學生未來的需要？降低學校的課程時數並增加更多符合現代潮流的選修課，是否是一條可行的道路？利用ＡＩ亦可大幅降低上課時數並優化學生的學習曲線，這是不是比大堆頭硬塞知識給學生會更有效率？

邁入ＡＩ新時代，教育現場面臨的少子化與缺師化問題，確實需要大家重新思考校園的角色及定位，替未來的台灣培養更多優秀的教師及學生。