教師荒、醫護荒 誰把愛磨光

聯合報／ 林政武／國中教師（台南市）
中小學近年來「教師荒」嚴重，教育部長鄭英耀坦言，評估下一波中小學教師退休潮應在二○三一年。新聞示意圖，與當事人無關。圖／聯合報系資料照片
近來「教師荒」與「醫護荒」現象日趨嚴重，無論是偏鄉學校教師難尋，還是各大醫院護理人力流失，都揭示出同一個困境：這些原本建立在「愛與專業」之上的職業，逐漸被制度與社會氛圍消磨殆盡。

教師與護理師的工作，表面上是知識的傳遞與醫療的照護，深層卻是人與人之間的關懷。教師期待看到學生的成長與突破，護理師希望見證病患逐漸康復。這些正面回饋本應是他們堅持下去的重要動力。然而，當教育與醫療愈來愈商品化，社會將老師視為「服務業客服」，將護理師視為「隨傳隨到的照顧機器」，那份本來單純的愛心與使命感，就被扭曲成隨時可以被索取的「無償資源」。

更令人憂心的是，這樣的氛圍容易滋生出無形的「情緒勒索」。家長對老師說：「你是為了孩子好才當老師的吧？」病人家屬對護理師說：「你不是應該有愛心嗎？」這些話表面上看似合理，實則隱含著無止境的索求。當制度沒有為他們設下合理的界線，反而默許甚至鼓勵這種勒索，那麼付出最多的人往往也是最先被壓垮的人。

教師要備課、教學、行政、輔導，工作量本已龐大，卻還要面對部分家長「一通電話隨時質疑」的壓力。護理師亦然，不僅須輪班、超時，還要承受病人與家屬的情緒發洩。久而久之，這些專業人員的熱情被一點一滴消耗，最終選擇離開。

真正的愛，不應被濫用；真正的專業，也不該被情緒勒索掩蓋。教師與護理師要的不是英雄般的犧牲，而是平等的對待與健康的環境。唯有在尊重與合理支持之下，他們才能繼續把愛心轉化為專業，讓教育與醫療繼續溫暖這片土地。

教師 護理師 情緒勒索

