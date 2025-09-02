聽新聞
高教少子化 迎八年抗戰

聯合報／ 翟敬宜／高教工會副理事長（新北市）
高教工會日前指出，私立大學現階段首要任務是度過少子化大限之年，很難再創設人文社科相關科系。圖為校園示意圖。圖／聯合報系資料照片
繼宣示一一七學年的高教少子化「虎年大限」後，教育部最新上架的「一一四版各教育階段學生數預測報告」，畫出了更驚悚的曲線。自現在起到一二二學年，是台灣高教的關鍵八年。日前各校狂慶滿招的雀躍已可等著翻篇，八年的第一關，人人皆知是大一新生探底的一一七年；熬過去之後，龍年生育潮會帶來一陣子小確幸，但一二二年一過，人數再也不回升，每年下跌數千、甚至近萬人，一路斷崖！

但在教育部洋洋灑灑的預測報告裡，對高教的處境只幾行字輕輕帶過，僅論及「監管教學品質」，且九十一年以來就透過「調控招生總名額」、「請各校自行減招」做為因應。言下之意是：我已盡本分，你自求多福！少子化不是現在才開始，但教育主管機關向來好官我自為之，既無策略又無擔當，「前瞻」二字根本笑話一場，註定讓國家高教體系從一一四年起走上艱苦卓絕、教職員膽顫心驚的「八年抗戰」。

近年來，私立大學為了賺錢求生，以獲利為導向，從招生、教學到治理，全面背離教育價值與內涵的所在多有。各種「新南向」海外招生產學專案，乍看是幫私校拓展生源，又能協助企業解決缺工，卻只是一個又一個短線操作，缺乏對高教總體發展目標的說明與回應；萬一專案停了，也是學校自己收尾。大學永續或社會責任，終究只是悅耳話術。

在高教現場，財團對危機學校的覬覦，退場時教職員被犧牲的權益，並未讓教育部對退場機制作法規上更嚴密的漏洞防堵。教育團體對高教公共化的倡議，政府主管機關也充耳不聞，任由高教預算的編列持續低於歐美各國。私校是私人興學，卻不是私人財產；政府年年補助之下，它們是重要的社會公共財。退場後本應歸公、審慎轉型，但法規面依然未能確立。

八年其實很短，如果政府還有誠意端出解方，就要實質鼓勵有心辦學的學校提高生師比和教學資源，維護營運品質、加強治理監督。倘若大學經營真的難以持續，公私併的最佳可行性、退場機制零漏洞、法規面的再檢視，都不能再耍賴拖延。教育部既然端得出數據，就要從數據中洞察，立刻與所有利益關係人密切討論。若沒有方向感，就開放大家一起找方法；不要只會跑統計，卻沒有面對現實、提出解方的勇氣。

教育對人才培育和社會發展的重要性人人皆知，一點也不亞於國防與經濟，然議題與資源卻長期被忽視、低估。政府持續不負責任的打模糊仗、大學繼續當鴕鳥；很快地，大規模的社會問題就在眼前！

高教 少子化 退場機制

相關新聞

教師荒、醫護荒 誰把愛磨光

近來「教師荒」與「醫護荒」現象日趨嚴重，無論是偏鄉學校教師難尋，還是各大醫院護理人力流失，都揭示出同一個困境：這些原本建...

降時數、導入AI 讓教學優化

開學了，除了以往面臨少子化的教育現場，竟然又多了一個少師化的教育現況。據報章媒體報導，竟然有台東的國中開了卅次招募老師，...

上合峰會 「後美國時代」縮影

近年來，國際局勢最明顯的變化即是美國主導的單極秩序逐漸鬆動，而中國大陸、俄羅斯及「全球南方」國家的互動，正在推動一種多極...

川普輸了關稅司法戰？離終場還早

美國聯邦巡迴上訴法院日前以七比四的投票結果認定，川普援引的「國際緊急經濟權力法」並未賦予總統徵收關稅的無限權力。若川普加...

文化人尊嚴 不是靠錢給的

立法院上月廿八日晚間協商總預算追加預算案，針對文化部提出的二點八億元追加預算，藍委痛批「合法給飯」，遭全數刪除。

科技．人文聯合講座／理念與現實：政治的彈性

台灣正處於美中貿易風暴夾縫中的艱困環境，在二○二五年夏天更面臨深具震盪的政治風暴，關乎能源轉型的重啟核三公投，牽動世代價...

