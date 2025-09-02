上合峰會 「後美國時代」縮影

近年來，國際局勢最明顯的變化即是美國主導的單極秩序逐漸鬆動，而中國大陸、俄羅斯及「全球南方」國家的互動，正在推動一種多極化的新格局。上海合作組織在天津舉行高峰會議（上合峰會），不僅象徵中國的外交雄心，更標誌著全球權力版圖的再分配。

過去卅年，美國在冷戰後成為唯一超級大國，全球化與自由貿易曾一度讓西方深信其模式具有普世性。只是全球化的果實並未公平分配，社會分化與政治極化反而削弱了其治理的正當性。然而，隨著中國的崛起、俄羅斯對抗西方的決心，以及印度、土耳其、伊朗等區域強國的活躍，這套單極秩序逐步受到挑戰。

這幾天的上合峰會，沒有包含川普在內的美國人，只有極少許歐洲人和「全球南方」的領袖們，這一切都顯示出美國霸權正逐漸式微。與會者包括印度總理莫迪（時隔七年重返中國），還有印尼、越南等過去與美國友好的國家，這樣的陣容，很難再被簡化為「邪惡軸心」。上合峰會就是這個大轉折的縮影，代表「後美國時代」已經到來，西方再也無法壟斷世界的話語權。

中國提出的「全球安全倡議」強調「安全不可分割」，此不同於西方動輒以軍事同盟制裁打壓他國的霸權思維。俄羅斯則在能源、糧食與安全領域與中國深度合作，為「全球南方」提供實質支持。相比之下，美國不僅將世界推向新冷戰，還透過貿易壁壘與技術封鎖維持既得利益、算計盟友，這種雙重標準形成了真正的威脅。「全球南方」之所以願意靠近北京與莫斯科，並非出於單純的利益算計，而是因為他們長期被西方邊緣化，亟需一個能夠反映自身聲音的新秩序。

二○○三年金磚國家只占全球ＧＤＰ不到百分之九，如今已達二成六；這並非偶然，而是國際結構的必然演進。當然，西方猶掌握科技與金融優勢，但若這優勢繼續服務於霸權，卻非全球共榮，終究會被逐步侵蝕。美國若憑自私的「美國優先」維繫領導地位，最後只會加速失去全球信任，西方必須正視自身模式的局限。當中俄聯手拉攏「全球南方」之際，西方若不能及時調整戰略，只會進一步流失影響力。這場競逐的結果未定，但可以肯定的是單極化時代已結束，多極化的世界已悄然展開。

另值得修正的是，九月三日中共的抗戰勝利八十周年紀念日閱兵，將是這場大戲的壓軸。儘管中共強調日本戰敗主要歸功於中國的英勇抵抗，並將戰爭命名為「中國人民抗日戰爭」；然事實上，當年中共的游擊隊無力單獨擊敗日軍，抗戰主力是蔣介石領導的國軍，這猶為正確史觀。