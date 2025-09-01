國內政爭稍歇 4大挑戰接踵來

對台灣來說，雖然極端的政治舉動偃旗息鼓、高漲的社會對立氣氛稍停，但接踵而來的各種情勢的變化，將讓台灣將面臨更為艱困的處境。要如何轉危為安？已是台灣不得不面對的課題。依輕重緩急，台灣將遭遇以下挑戰：

首先，對美關稅的談判。目前美國對台灣「百分之廿+Ｎ」的關稅，顯然已嚴重衝擊我相關的傳產與中小企業；但若依媒體報導，台灣如須透過大幅對美投資及採購、增加軍事預算，及完全開放市場等方式，才能換取相對較為公平的對美關稅；加上如果美國再祭出「二三二條款」，對作為台灣經濟命脈的資通訊產品課徵關稅，如此的「讓美國再次偉大」，不啻是建立在台灣被掏空的基礎上。

其次，國際情勢的衝擊。川普2.0時期美國的戰略退縮，讓大陸更積極布局全球。近來，大陸國家主席習近平藉由出訪或在大陸舉辦峰會等方式，與全球許多領導人都舉行了會談，主軸多是強調如何維繫以聯合國為中心的多邊主義，隱含對美國霸權的反動。這兩日在天津的上海合作組織天津峰會、九月三日的大閱兵等，大陸已或即將和包括印度、俄羅斯、北韓等多國領袖會面。至於眾所矚目的「川習會」，在美中預計於十月底進入第四輪談判的同時，將有會晤可能。也就是說，雖然大陸一再強調應建構「多極化」的全球體系，但若「從實力地位出發」，大陸的國際話語權日益強大，已是不可諱言的事實。

第三，對陸政策的調整。如上所述，隨著大陸伴隨綜合實力崛起下的話語權的強大，台灣的未來與其寄託在不切實際的「中國崩潰」或虛無飄渺的「美國馳援」，不如從發揮主體能動性做起：反思與檢討既有台灣對陸政策的不合理之處，避免因意識形態而自縛手腳。例如適度推動兩岸民間交流創造對話機會、進而累積善意，降低兩岸社會近年來相互間的高漲敵意與劍拔弩張；又例如在「全球減美國」的新全球化趨勢下，在風險可控下思考如何與大陸產業有序的合作。

最後，產業的升級轉型。在ＡＩ逐漸成為新一輪科技革命與產業革命中心的同時，台灣雖然為全球ＡＩ供應鏈最重要的部分，但台灣主要強項仍為硬體代工，產業ＡＩ化仍相當不足。因此，如何透過「ＡＩ+」賦能傳產乃至百工百業，將是台灣產業是否轉骨的重要關鍵。

持平而論，上述四大課題都非易事，牽涉到方方面面的問題，絕非一蹴可幾，更非只是任一政黨或團體的責任。因政治分歧，台灣已蹉跎浪費了一年多。為因應接下來的挑戰，最關鍵的解方是上位路線戰略的調整；再者，是多提出務實的民生政策、少談務虛的政治理論；最後，則是政策執行過程，政府各部門的有機協調、行政立法之間的有效合作，以及執政當局與社會的有感對話。唯有如此，才是台灣能夠轉危為安的正辦！