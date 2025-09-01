財源分配 勿淪零和對抗

「八二三大罷免」落幕，民意已明確否定惡罷操作。然而，激情過後，人民真正期待的不是藍綠惡鬥，而是政府能否提出務實解方，妥善處理災後重建、經濟轉型、產業競爭與醫療照顧等迫切問題。民生才是台灣最大的共識，行政與立法若仍陷於惡鬥，終將消耗社會信任、拖慢國家前進的動能。

新版《財政收支劃分法》引爆藍綠地方縣市齊聲不滿，甚至出現超過三百億元無法分配的荒謬結果，凸顯倉促修法埋下的制度漏洞。財政部日前依新版財劃法公式計算，通知各縣市明年度統籌分配稅款數額，結果有十縣市獲配金額比預先試算結果少，雲林縣長張麗善則是向行政院長卓榮泰抱怨中央「左手給，右手扣」。卓榮泰對此則表示，新版財劃法計算公式有誤差，會請各縣市長來共同解決問題。

卓榮泰親自南下地方，並承諾與縣市開誠布公討論，這是正確的起點；但更重要的是，行政團隊必須以謙卑態度傾聽各方意見，並透過立法院平台凝聚共識，才能避免財源分配淪為零和對抗，讓城鄉差距進一步惡化擴大。

同樣的挑戰，也存在於其他重大政務：對美關稅談判牽動上兆資金與產業存亡；能源轉型決定供電穩定與環境永續；醫療改革攸關全民健康；災後重建直接影響災民生計與社會韌性；兩岸關係更牽動台灣安全與繁榮。這些議題無一不是全民關切的核心課題，唯有朝野理性合作、行政立法同心，才能讓人民真正看見希望。

新內閣團隊上路，首要之務就是拋棄意識形態，放下傲慢，展現謙卑。謙卑不是退讓，而是願意傾聽、善於協調、勇於修正錯誤。政治不是比聲量，而是比誰更能解決問題。唯有在國會中廣納意見、強化溝通，施政方向才能符合多數民意，避免再次重蹈意識形態凌駕專業、忽視民生的覆轍。

當前國際局勢多變，民間疑美情緒升高、兩岸關係持續緊張，台灣更需要穩健務實的治理。人民要的不是誰更討好美方，也不是誰操弄意識形態，而是政府能否帶領國家走出困境，讓民眾安居樂業，這才是人民最殷切的期待。

總結一句，行政立法唯有合作，施政唯有謙卑，民意才會成為推動國家前進的最大底氣。這才是罷免落幕後台灣社會真正的共同期待，也是人民對新內閣最核心的要求。唯有合作，才能化解對立；謙卑才能贏得民心；拋棄意識形態，才能回歸民生關懷。