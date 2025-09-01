林書豪宣布高掛球鞋退休，引起籃壇討論。林從哈佛到ＮＢＡ，再到兩岸職業聯盟，不僅展現運動員堅韌，也累積跨文化的實戰經驗與國際豐沛人脈。筆者以為，這些資歷與視野，加上跨語言溝通能力，可以是運動部非常需要的稀有運動人才。如可以顧問或其他合適角色延攬林，不僅可能對本國職業運動到產業發展有幫助，更能將國際競爭運動制度到策略可能，引入決策核心，為提升台灣體育運動文化帶來更多激盪與可能。

事實上，延攬或尋求林書豪合作僅是開端。體育運動要前進，關鍵在建構完整運動生態系：一如李洋部長日前宣示，包括全民運動、基層到運動菁英支持、運動科學、產業發展、國際競技到交流合作，缺一不可。這需要多元人才共同推動，如尋覓退役選手或不同產業領域人才，帶來實務經驗與智慧，結合運動資源與良善治理。唯有如此，運動政策才能由單點突破，進化為全面進步。

運動部的使命不只是組織更名，更在理念翻新；若能以林書豪退休為契機，逐步建立適才適所機制，讓真正具備專業能力與視野的人進入權力圈與實作端，台灣的體育運動發展才可能邁向長遠與實質的繁榮。