提倡全民運動 借鏡新加坡經驗

運動部九月九日將正式掛牌成立，並由奧運羽球金牌得主李洋出任首任部長。李洋在受訪時強調，將以「百分之二百努力」帶領台灣體育更強大；這企圖心不僅意味著強化選手的專業訓練與科學支援，更反映出全民運動的重要性。長期以來，台灣的體育資源大多集中在菁英選手，雖然國際賽事的榮耀振奮人心，但國人規律運動的比例偏低，肥胖率與慢性疾病人口持續上升，全民運動扮演重要的角色，要能真正融入日常生活。

近年，新加坡政府推出的「Walking Trails@CDC」活動，便值得我們借鏡。該活動結合「寶可夢」概念與健走，將遊戲化設計融入運動，提升趣味與參與度；推出五條徒步路線，各具特色，每條路線設有五個打卡點，參加者須依線索完成拍照與答題，並在途中尋找吉祥物「奧利小鳥」，完成一條路線並收集五隻奧利，即可獲得兩張價值五元新幣的購物券；若完成全部步道，最高可領取五十新幣。活動涵蓋遊戲化挑戰，避免運動單調乏味；文化教育結合，健走同時認識殖民歷史與城市記憶；提供實質獎勵，購物券帶來即時回饋，提升參與意願。推出後，許多居民相約一起走步道，不僅健身，還能「賺錢」、促進人際互動。顯示「全民運動」若能貼近生活、兼具樂趣與回饋，自然能獲得大眾支持。

借鏡新加坡的經驗，首先，台灣可打造台版「全民運動路徑」。運動部可規畫健走路線，讓運動不僅鍛鍊身體，更能與文化、自然、社區及經濟緊密連結。台北大稻埕、台南赤崁樓、高雄哈瑪星等地區；陽明山、日月潭、太魯閣等國家級景點，皆可設計成兼具健身與旅遊價值的自然健走線。各縣市也可依照在地特色打造「體驗文化、親近自然、帶動經濟」的多功能生活路徑；例如結合地方農特產市集，讓民眾健走後能以購物券換購農產品，進一步促進地方經濟，簡單易走亦能吸引不同年齡層參與。

其次，善用科技推動遊戲化運動，開發全民運動Ａpp，設計打卡任務、積分兌換、角色蒐集等功能。健走完成可兌換購物金或健身消費折扣，甚至納入學校體育課程，蒐集大數據亦可供政策規畫參考。

第三，全民基礎體能提升，能擴大運動人口，為菁英體育提供人才；而菁英體育的榮耀則能回饋社會，帶動全民風氣。運動部應推動、培養全民運動習慣，讓全民健康與菁英榮耀良性循環形成雙贏，讓台灣體育永續發展。

最後，結合運動經濟，與超市賣場、地方市集或餐飲業者等商家合作；參與者完成相關任務，可獲得購物金，不僅提升運動參與率，也能直接刺激消費。民眾因運動獲得健康、商家增加收益，地方人潮形成觀光效益，打造健康、經濟、文化的三贏模式。

運動部成立是台灣體育新頁起點，李洋部長的運動員精神固然令人期待，但更關鍵的是全民共同參與。新加坡經驗告訴我們，只要設計周全，運動不僅能養成習慣，更能成為文化的一部分並帶動經濟發展。體育不應只停留在競技舞台，更要融入日常生活；唯有讓全民動起來，健康才會成為國力基石。