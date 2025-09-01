師資荒海嘯 教育部可有對策

筆者從事教育工作逾卅七年，今年對於師資荒感受最深刻；尤其媒體最近兩個月報導師資告急，全台代理教師缺額千人，甚至明星高中不須教師證也招不到人的窘境，於我戚戚。

七月二日下午，賴總統在總統府接見今年出國參加國際科展的師生團隊，筆者在交流時間全程以台語向總統建言，其中特別憂心忡忡提到師資荒，盼能更縝密規畫師資培育管道，並能如過去卅年掌握師資培育人數和少子女化議題。

十年來，師資培育制度究竟培育了多少準教師？教育部是否能掌握？推動一項政策必須縝密思考，因為政策往往環環相扣，很容易衍生另一種現象，必須全面顧及。

舉例說，八月起代理教師敘薪制度上路，具備合格教師證的代理教師可將年資納入薪級計算；究竟在都會區任教還是回到故鄉回饋，都是教師思考的層面。不諱言，一樣的薪資，都會區消費高，自然吸引部分老師返鄉任教，加劇教師離開台北都會區的「脫北潮」效應。

媒體報導脫北潮來襲，雙北市代理教師缺額逾四千人，增加薪資或透過獎勵，是否能留住教師？何況教育部不會同意台北市增加薪資或透過獎勵制度留住教師，因為必須顧及其他縣市的財政和各種衍生問題的考量，例如整體教師薪資制度必須統一，不能因縣市制宜。

此外，物理、化學、資訊科系培育師資的準老師，可能因不同考量而往科技業就職，因此各國中、高中想找這些科目的代理教師，更容易陷入師資荒的窘境，這些都是師資培育必須長遠考量的議題。今年各地招聘情況比過去兩三年更難，因為這段時間開出不少正式缺，許多代理教師已陸續徵選上正式專任教師，但各縣市仍皆面對教師荒現象，明年可能亦難倖免，教育部可有任何具體的應對和改善作為？

迄今，報載全台仍有逾千名代理教師缺額；桃園有國中招考五十餘次仍乏人問津，連台北市明星高中也難逃「找嘸老師」的困境，相信家長、學生和老師都甚為擔憂。教育是百年大計，國家需要人才、人才需要教育；傳道、授業、解惑，教師任重道遠，規畫和掌握師資培育的成效和人數實刻不容緩。

面對各地學校上演缺師潮、師資荒海嘯，一切恐只是開始！期盼教育部未雨綢繆，從教師薪資、工作壓力、教育資源和師資培育等面向展現積極作為，才是學生之福、國家之幸。