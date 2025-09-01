盼教長有擔當 當學校後盾

新學期開始，老師們一邊埋首於工作中，卻又難掩憂慮與疲憊。看到中小學教育層出不窮的各種問題，與現場老師每況愈下的處境，心中充滿感慨；期盼政府能正視學校困境，自新學期開始成為老師的後盾，而非麻煩製造者。筆者觀察，目前教學現場亟待解決的問題有：

一、尊重教師專業：近年來，中小學出現教師荒，已然成為影響國家長遠發展的一大警訊，背後原因是教師專業日漸式微，難以吸引優秀人才投身教育；更令人憂心的是，社會對教師的尊重正在快速流失，家長質疑教師的專業判斷，媒體放大個別教師的失誤，輿論將教育問題簡單歸咎於教師，教師竟成為艱困職業，乃至乏人問津。今年教師節將恢復為國定假日，政府應提出具體可行的策略，帶頭尊重教師專業，減少對教學過程的不當干預，也呼籲家長認識教師工作的專業性與複雜性。教師自身也需持續成長，專業才能重獲應有的尊重與地位。

二、落實行政減量：行政減量的口號已經高喊多年，行政負擔卻有增無減。教師們疲於應付各種報表、評鑑、會議、文書工作，真正用於備課、教學和關心學生的時間被不斷壓縮，直接影響教學品質。號稱要減輕壓力的主管機關，反而成為壓榨教育人員的元凶。為了創造政績亮點，不斷提出各種脫離現實的錯誤政策；光是這個暑假，教育部就提出「校園愛心球」、「限制末堂排課」與口惠實不至的「教師身心調適假」等異想天開政策。呼籲教育官員停止口號施政，把減輕學校與教師負擔當成核心，讓教師回歸教學本務。

三、調降班級人數：近年來少子女化現象日益嚴重，弔詭的是，不少學校的班級學生人數卻依舊居高不下。以筆者任教的學校為例，每班仍有高達卅二人，各縣市不少人口成長區域的學校同樣人滿為患，班級人數甚至超過法定上限，老師備多力分而影響教學品質。少子女化現象，只要能提前面對、前瞻規畫，何嘗不是落實精緻教育的契機？小班教學能夠讓教師更多地關注每個學生的需求、因材施教。

四、重建友善校園：最令老師們厭惡的政策，相信有很高機率是現行的校事會議與不適任教師處理機制。此一制度實施以來嚴重干擾學校運作，連不少認真教學的老師都遭無辜捲入，學校更投入龐大資源應付，使教育人員怨聲載道。筆者支持懲處不適任教育人員，現行制度卻矯枉過正，把認真教學的老師當成了嫌疑犯，以至於人人自危、個個明哲保身。再不調整，勢將影響教師熱忱與教學品質，確實到了不得不嚴肅面對這個錯誤機制的時刻。

開學了，老師們共同的心聲其實很卑微─我們需要一個有擔當、能抗拒外力干預的教育部；需要一個當學校後盾，或至少「不給學校添亂」的部長。