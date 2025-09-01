科技．人文聯合講座／AI與數據治理 重塑永續金融競爭力

永續揭露標準漸成全球金融市場的共同語言。國際永續準則理事會（ISSB）推出的IFRS S1與IFRS S2，正由各司法區納入規範，並改變企業與金融機構揭露永續資訊的方式。全球已有超過卅個司法區宣示將採用ISSB，顯示其正逐漸成為國際揭露的核心標準。我國金管會也已預告自明年起，金融控股公司、銀行、券商與期貨商等，將分階段揭露符合ISSB的永續資訊，以提升投資人對市場的信任。

值得注意的是，ISSB今年七月發布產業別指引協助企業識別，並揭露特定行業的永續風險與機會。指引在IFRS S1部分指出，企業在辨識永續風險與機會時，需參考SASB的揭露主題，並在缺乏對應標準時尋找合適指標，以確保資訊具決策價值。而在IFRS S2部分，則針對氣候議題，要求企業參考與商業模式、價值鏈及策略相關的衡量指標，歐盟ESRS甚至允許將ISSB產業別指引做為過渡方案以加強國際互通。此價值在於提供統一框架、降低應用成本並提升可比性，使揭露更具決策意義。

如果說ISSB是揭露框架，那麼PCAF與SBTi則分別代表數據量測與減碳承諾。PCAF提供範疇三「財務碳排放」的計算方法，即使客戶沒有盤查數據也能透過估算補足，已獲全球逾四五○家金融機構採用。SBTi則要求金融業設定近程（二○三○）與長程（二○五○淨零）的減碳目標，確保策略符合巴黎協定一點五度Ｃ的控溫路徑。ISSB S2要求揭露「指標與目標」，若沒有PCAF的數據與SBTi的基準，揭露將淪於形式，三者因此形成「量測、目標、揭露」的整合框架。

台灣的政策設計展現互補性。去年初，金管會發布「金融業減碳目標設定與策略規劃指引」，鼓勵金融業依PCAF盤查碳排，並參考SBTi設定目標推動淨零政策、綠色投融資與內部碳定價。今年更修正金融業年報準則，要求二○二六年起揭露符合ISSB的資訊。前者提供「方法」、後者建立「義務」，確保金融業先行規畫，再將成果公開透明化，避免流於形式。

真正的挑戰在於數據。標準間的「範疇三」並不全然一致，且涵蓋供應鏈與投融資，資料龐雜、來源分散且品質參差。若缺乏數據治理，再完備的準則也難落實。金融機構須建構統一平台、建立標準化流程與驗證機制，並打破財會、投資、風險管理部門的壁壘，才能形成可信的碳帳本。

在此基礎上，ＡＩ與新科技將是永續金融的重要推手。機器學習可用於補足缺漏數據、偵測異常；自然語言處理能自動化擷取企業年報與新聞，加速非結構化數據整理；ＡＩ驅動的情境分析則能模擬不同政策與氣候情境下的資產風險，呼應IFRS S2的要求；智能揭露平台更能同時支援ISSB、ESRS與PCAF格式，降低合規成本。ＡＩ的價值不只在合規，更在競爭；能將揭露數據轉化為投資決策與風險定價的金融機構，將在市場上脫穎而出。

從前瞻角度來看，ISSB提供透明框架、PCAF帶來計算方法、SBTi奠定科學承諾，再加上產業別指引的落地應用，三者共同塑造新的永續金融秩序。

台灣若能把握這股趨勢，強化數據治理並善用ＡＩ，不僅能降低合規壓力，更能透過金融槓桿引導資金流向真正具永續價值的產業，在全球淨零浪潮中取得領先。

（作者為中國文化大學法律學系教授暨永續創新學院院長）