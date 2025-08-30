政府應扮藝人後盾 而非審判者

台灣藝人赴陸發展引發政治表態爭議，文化部啟動行政調查並由部長李遠發表公開信，若褪去溫情喊話的糖衣，便會發現其中潛藏「理想主義高於務實主義」的隱憂。無論是行政調查的姿態，或是「歡迎回家」的感性訴求，都可能對第一線的藝文工作者造成「裡外不是人」的二度傷害，非但無助於解決問題，反可能形成將人才向外推的逆流。

真正能夠協助藝人、壯大產業的政策，應當是「以服務代替調查，以實力代替對抗」。政府不應站在道德高地上對藝人進行訓誡或審判，而應成為他們最堅實的法律與商業後盾。與其耗費行政資源進行事後調查，不如將力量投注於事前預防與過程支持。以下提出三點建議：

一、成立專責法人機構，提供前瞻性法律與合約支援：

政府應主導或輔導成立半官方的「文化產業策進暨法律服務法人」，專為有意赴海外或中國大陸發展的藝人、團隊及經紀公司，提供專業、客製化的法律諮詢服務。該機構的核心任務，應在於協助業者審閱、談判經紀合約，特別是針對言論自由、社群媒體管理權、政治表態義務等高度敏感條款，提供風險評估與應對策略。

二、推動「以投代補」的精準投資，打造國際級產業供應鏈：

現行補助政策雖能扶持部分創作，但過於分散且易受人情影響。應轉型為更積極的「文化創業投資基金」，以「投資」取代「補助」。由專業經理人團隊進行市場評估，精準投資具有國際市場潛力的影視項目、音樂製作或展演活動，並要求投資回報。這種模式不僅能引導產業朝向商業化、市場化健康發展，更能藉由政府的初期資金投入，吸引更多民間資本參與。重點應放在強化台灣的內容製作與後期技術實力，打造出如韓國ＣＪ集團般的國際級產業供應鏈，讓台灣成為全球內容創作基地。

三、建立風險緩衝機制，促進有序的兩岸文化交流：

阻絕兩岸交流既不現實也無助益。政府應務實地思考如何「管理風險」，可考慮委託民間公協會，建立兩岸影視音產業溝通平台，不涉敏感政治議題，專注於解決版權交易、合拍規範、演職人員權益保障等問題，為業者爭取更公平、更透明的商業環境。

台灣文化產業的未來繫於自信與開放，而非恐懼與封閉。真正強大的文化體，應有能力使其人才在任何角落都能發光發熱，同時保有其文化根基與創作尊嚴。政府的當務之急是從不切實際的情感喊話，轉向務實的產業政策建構，扮演好「後盾」而非「審判者」角色。唯有如此，才能留住、吸引人才，建立依靠實力、屹立不搖的文化盛世。