識別騙人伎倆拆「詐」彈

聯合報於日前舉辦「撕開詐團真相，全民攜手拆詐彈」防詐系列論壇，結合產官學人士，探討詐騙生態及防堵措施。聯合報希望成為改變的起點，透過聯合報力量讓揭開真相的訊息傳播出去，防堵詐騙集團。論壇分別由代表政府的金管會「金融阻詐，五大重點要落實」；數發部的「先建數位信任，落實科技防詐」；及警政署的「假投資真詐騙，財損最驚人」分別提出各種防詐的解決之道。其他兆豐銀行、富邦銀行、及國泰世華銀行代表的發言，則針對如何從源頭到匯款，做好把關金流部分。但總感覺仍意猶未盡，在此亦想加強對於詐騙生態的著墨。

其實，若要「撕開詐團真相」就必須認清：詐騙都是利用社會工程學的技巧，針對人性的不同弱點設計不同的騙局。也就是說，詐騙寄生於人性弱點，一如病菌寄生於免疫力較弱的人體身上。金融詐騙之所以會發生，其生態組成區分為：

一、人性因素：如貪婪，人們容易被「短期高獲利、低風險」的投資機會吸引，網路社群媒體的一頁式廣告大多屬於這類型；或是恐懼與焦慮，例如假冒銀行或政府等機關通知「帳戶異常」讓人恐慌而誤判，電話詐騙多以這類為主；又或是信任心理，人們較相信專業、權威人士或親友推薦，假冒的臉書粉絲專頁就容易得逞。

二、資訊不對稱：金融商品與交易操作流程複雜，投資人往往不懂其中細節，易受詐騙者誤導；再加上網路與通訊科技不斷演進，訊息真假難辨，使得詐騙更容易操作。且詐團掌握民眾個資，可以假扮成熟悉你的好朋友運用不斷演進的資訊科技，讓你的帳戶被盜。

三、法律與監管漏洞：部分新興金融商品（如虛擬貨幣、海外投資）尚未完全納入監管，給了詐騙集團操作空間。國際跨境（如緬甸、柬埔寨）詐騙追查困難，增加了取締難度。

四、經濟與社會環境：經濟不景氣時，人們更想「一夜致富」。網路社群、交友平台使詐騙更容易結合感情、投資、交友等手法，更具有迷惑性。

簡單來說，金融詐騙之所以會發生，就是因為詐騙者善用上述的人性弱點，再利用資訊落差與制度漏洞。所以，若要「撕開詐團真相，全民攜手拆詐彈」，個人建議爾後類似論壇應該針對詐騙生態多做討論。另外，政府應加強全民教育，認清詐團是如何利用社會工程學，並善用電子簽章的認證功能，幫國人過濾非法的詐騙伎倆與花招。