星期透視／藍綠內戰開打 藍要防鬥更凶

藍營連兩波反罷成功，士氣大振，就連美麗島最新民調，國民黨百分之卅六點三的好感度居冠，民進黨的百分之卅三點一還輸民眾黨，居三黨之末；內閣雖有新血，但卓榮泰留任且只小幅改組，除了無法回應兩次投票不滿總統賴清德與綠營的廣大民意，府黨人事連動也無法讓民眾感受執政黨改革誠意，只有賴的維權及想與在野持續鬥爭的戰略鋪排。

賴或許考慮到連兩敗，黨內會有逼宮可能，仍得超前部署維權，特別是總召柯建銘在強大壓力下仍安於其位，還有不少其他派系黨公職挺柯，茶壺風暴處理不慎勢必損及權威。至於國民黨，主席選舉在即，現任主席朱立倫頻喊話台中市長盧秀燕參選，但盧就是不選；黨內人士則躍躍欲試，立委羅智強表態，更傳出北市前市長郝龍斌也欲捲土重來，但朱立倫仍指「對眾望所歸的人，大家還有期待」。但這眾望所歸者是盧秀燕或另有其人？若這「另有其人」真參選，難保不會攪亂藍營二○二八布局一池春水。

先看綠營，柯建銘面臨「六大派圍攻光明頂」窘境，他先引用曹植七步詩「本是同根生、相煎何太急」，又藉白居易「此時無聲勝有聲」，就是拒辭，還更換地點到立院議場開黨團會議，更被解讀讓綠委難提出要其下台等言論，以保權位。立委林岱樺、前立委鄭運鵬，一些未參與連署黨團幹部改選的非賴系立委，仍覺柯「沒功勞也有苦勞」，甚至傳出派系對簽署或繳交連署書各有考慮，都凸顯該議題牽一髮動全局，若賴施力甚深卻無法「倒柯」，對其權威衝擊可想而知。

特別是非賴系仍虎視眈眈，即便徐國勇擔任秘書長可解讀為向英系釋權，但行政權仍掌握在賴手中，畢竟卓仍安於其位，即便改組，但賴卓仍獨攬大權；情勢雖仍有利於賴，但現今罷免連敗更導致其滿意度跌至三成左右，跛鴨危機已浮現，倘川普關稅又搞得灰頭土臉，支持度再下探或釋權有限，難保派系不會進一步逼宮。

至於藍營，盧秀燕不選主席或已成定局，目前檯面看似平和，但朱立倫仍期待「眾望所歸的人」，顯然這人是盧的可能已降低，從雙北及桃園來看，蔣萬安必尋求連任，侯友宜自外於黨務，可能人選便是桃園市長張善政，只要被說服轉念參選，黨內較勁便會急轉直下、衝突順勢拉高；畢竟張曾做過韓國瑜選總統的副手，又擔任過行政院長，當初選桃園也是被朱力拱，可視為殺遍企圖參選者的王牌。

在盧不選後張若參選，除能凸顯承擔美名外，更能累積問鼎二○二八本錢，畢竟張資歷完整，不連任桃園市長直攻總統大位也有可能，屆時藍營可能浮現「兩個太陽」；加上朱與張之關係，結盟態勢明顯，盧勢必尋求結盟才能抗衡，此情況若發生，藍營內鬥勢必比綠營更加慘烈。

是以「罷免塵埃落定日，藍綠黨內鬥爭時」所言非虛。綠營雖亂，賴仍掌控制高點，要扳倒他仍困難；藍營已見政權輪替曙光，主席選舉連動總統大選，只要上述情況發生，殺伐更恐刀刀見骨。若無法找到解方，重返執政只怕又是鏡花水月。

（作者為文化大學廣告學系教授）