名家縱論／誰解誰繫的鈴？

憲法法庭去年十月底有七位大法官任期屆滿，因憲訴法沒有續任至接替者獲得任命的條款而只剩八位，去年底立法院修法，再把評議的出席門檻從總額三分之二改為固定的十人，以致今年先後兩批被提名人在同意權程序上鎩羽後，剩餘八位大法官根本無法開啟任何實體的審查程序。外頭很多人發急，裡面大法官何嘗不急，問題是誰來解誰繫的鈴？

大法官的提名同意，分別交給總統和立法院，在政黨政治下又都通過政黨來互動整合。當兩機關都由同一政黨掌控時，我們稱之為完全執政，總統和立委的四年任期剛好是大法官八年的一半，所以只要同一政黨連續完全執政，就一定可以選出他們偏好的大法官，大部分時間可以過半，還會有幾年是全部「自己人」。只有在總統和立法院多數黨對立時，大法官的提任在價值觀的顏色上會略微多樣。又因為我們所採的半總統制，總統無法制衡立院多數，一旦堅持組成少數內閣而使政事寸步難行，在大法官的同意上就一定會陷入懦夫遊戲或囚徒困境之類博弈，過去半年就看到前後十四位被提名人不通過的難看場面。

接球的立法院多數政黨，當然也不樂見血流成河，如果價值過於同質的大法官專心致志處理人民基本權保障的問題，最多引來某些過度積極的質疑，未必就會衝破在野黨的忍耐極限。但若在朝小野大下，在野黨在其有發球權的立法上，通過修法加大監督執政黨控制的憲法機關，而執政黨又立刻向憲法法庭提起法律違憲控訴，眼見憲法法庭在程序上顯露的積極，加上實體論證也有多處被認為失之偏頗，在野黨只有修改憲法訴訟法，配合同意程序的堅壁清野，根本剪除憲法法庭助攻的角色。簡單的說，就是用朝小野大下的主動立法，凍結完全執政下組建的憲審御林軍。

這樣赤裸的政治攻防，已經完全汙損民主化改革時有意植入憲法增修條文的「自由民主之憲政秩序」理念，本來要用憲法駕馭的政治權力，早已反客為主。特別是源於凱爾森「憲法護衛者」定位的憲法法院，顯然已經自身難保，怎不令人扼腕？雖然比較憲法的研究早已顯示，應然體系的定位本來就要受到實然世界的檢驗，護衛所需的制度條件如果沒有好好的構建，如何期待出身教授、法官、律師的大法官，突然變成無敵鐵金剛？以提名、同意程序為例，大法官曾有機會處理監察院數年未能開張憲政災難，結果也只有如儒家規訓的指出：總統應該積極提名，立法院應積極行使同意權，而不去處理我國半總統制政體下，一旦總統無法掌握立院多數席次，如何依憲法精神避免形成朝小野大，以根本解決權力運轉的困境。這已是十八年前的事，今天的局面早已數倍複雜！

所有憲法制度都有一定的歷史淵源，能否有效運作也都倚賴相關政治條件的配套，面對今天這樣剪不斷理還亂的局面，有些制度調整是必須做的，比如不論完全執政還是朝小野大，只有把同意的門檻拉高到三分之二，才可迫使朝野就提名人選進行協商，而藉其多元性提高獨立性與公信力，有助其以公正第三人深入面對憲政問題。這當然只是開始，當政治體系有較大轉變時，肯定還要做更多的配套調整，連一向居於典範地位的德國憲法法院，最近換人時也嚴重卡關，即可說明。我們要做的事情還很多，面對政治駁火，不論大法官或出局者都只是間接戰損，外界的苛責實無必要。就現階段各種解鈴繫鈴因果的難定，只能期待處於關鍵地位的大法官，保持冷靜而避免火上加油，這恐怕已經是他們對民主憲政能做到的最大保護了。

（作者為政大講座教授）