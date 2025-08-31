大屋頂下／公民自決vs.巷戰豪豬 這是誰的國防預算？

行政院編定明年度國防預算占ＧＤＰ百分之三點三二。賴清德接著宣示將繼續增加，可望在二○三○年達到ＧＤＰ百分之五。於此同時，美國方面一直有應增至百分之十的主張。

不繞圈子。可問：這是誰的國防預算？

是美國希望台灣編的國防預算？是為中華民國編的國防預算？還是為務實台獨編的國防預算？

為誰而戰？為何而戰？編定國防預算，首須回答這個問題。亦即，必須先確立「政治戰略」，始能決定「軍事戰略」。

在台灣，有人主張台獨，有人主張中華民國。這是「政治戰略」的歧異，因此也出現了「軍事戰略」的歧異。

若為了台獨，這是要「引戰」，當然應當加強軍備，這是「軍事相持」。但若為了捍衛中華民國，國防主題則是在政治部署上追求和平競合，以「和平相持」為目標，就不必鼓吹敵對的軍備競賽。

中華民國與台獨皆須加強軍備，但「軍事相持」與「和平相持」的目標不同，戰略的架構自有不同，國防預算亦可有不同的思考。

在台灣，應當無人反對兩岸「和平相持」。然而，要維持兩岸和平相持，先要守住「中華民國」的「政治戰略」，才能決定「軍事戰略」，再來談國防預算，始為正辦。

如若不然，而是以「務實台獨」為「引戰」的「政治戰略」，那也就理當加強軍備，增編國防預算，則占ＧＤＰ百分之五或百分之十應當皆不為過。但是，即使國防預算增至ＧＤＰ百分之五十，和對岸打了一仗，就能實現台獨了嗎？台灣有幾人相信？賴清德你相信嗎？

也就是說，若為捍衛守護中華民國，國防預算無須此種狂飆的編法。若為實現台獨，這種瘋狂的編法也沒有用。請問：這樣的國防預算是為誰編的？

不繞圈子，是為美國編的。

谷立言最近把綠藍白三黨都請到ＡＩＴ公開亮了相。

目下所見，美國打算將台灣整成一隻「巷戰豪豬」來阻滯中國崛起。這部預算，可以精準地稱作一部「巷戰豪豬國防預算」。

其實，美國對兩岸一旦發生戰爭的後果預想是悲觀的負面的。川普的「筆尖vs.書桌論」與「九五○○哩vs.六十八哩論」，即是印證。美國其實已可預知兩岸戰爭的後果，屆時不可能致命打敗中國，更不可能保全台灣，只是想用「巷戰豪豬」耗弱並延滯中國崛起。

尤其，美國不可能扶持台獨，而是主張「反對任何一方片面改變現狀」。那麼，如果美國不能扶持台獨，則為何台灣要為美國編定一部好像要搞台獨一樣的國防預算？為何仍然維持「引戰」的「務實台獨／政治戰略」路線？為何不以「維持中華民國與對岸和平競合」的立場來編定國防預算？

美國的目標是在延滯中國崛起，台灣的目標則應在維持兩岸和平競合。兩者的「政治戰略／政治利益」有重大分歧，則為何要聽美國的意旨來編這一部「巷戰豪豬國防預算」？

如今，「軍事戰略」已被美國挾持，但「政治戰略」必須操之在我。

何況，在美國的「筆尖vs.書桌論」下，戰爭並非美國的主體目標，則這種「巷戰豪豬牛棚板凳待命預算」，只是用軍購使台灣成為美國在經濟上敲詐勒索的名目，供養美國軍工複合體，幾無真實的軍事意義，卻排擠了中華民國在其他重大國政發展的珍貴資源。

那麼，如何正確編定國防預算？一、不能依美國的「巷戰豪豬」戰略來編定。二、不能以台獨的思考來編定。三、要用「中華民國」的思維來編定。因為，不台獨、不被美國挾持，定錨中華民國，在政治前提上就可大概率避免了「巷戰豪豬」的命運，則何須為「巷戰豪豬」編預算？

以上三者的關鍵，在不必為台獨編國防預算。

一、台獨必須有民主性。以《台獨黨綱》論，主張「建立主權獨立自主的台灣共和國及制定新憲法的主張，應交由台灣全體住民以公民投票方式選擇決定」。亦即，台灣國的「正名制憲」，應建立在「住民自決／公民投票」的民主程序與實質上，而不能由一位自命「務實的台獨工作者」以政治手段來操作玩弄。

二、台獨是未來式，不是現在式，更非完成式。如前所述，台獨的「正名制憲」是尚待「住民自決／公民投票」的未來式。準此，所謂「台灣是主權獨立的國家」（完成式／現在式），根本是一個自欺欺人的謊言。此說似在指出「台灣自古以來就是主權獨立的台灣國」，只是後來「依中華民國憲法稱為中華民國」，此一說法豈止是歷史的謬論，更是台灣政治的天大謊言與笑話。

準此，台獨必須有民主性，且台獨不是現在式，則豈能僅憑「務實的台獨工作者」一人及一黨，就將國家帶入「台獨法西斯／夢遊台獨」的歧途，且大言不慚要比照北約編訂一部可稱「巷戰豪豬」的國防預算？

台灣比北約？莫要自抬身價。

其實，賴清德很清楚「除非瘋子才搞台獨」。例如，他在總統選季就說過「沒有台獨路徑圖」，又稱「不會宣布台獨，也不會發起台獨公投」，形同「四不一沒有」。因為，台獨黨綱以台獨公投為前提，賴清德既否定了台獨公投，亦即形同在程序及實質上已根本否定了正名制憲的台獨命題。

但是，在就任後，賴清德反而少有這類「脫獨去獨」的表述。至於到了大罷免，更是主導或配合「台獨法西斯」的演出，連「開羅宣言確立中華民國的台灣主權」及「中華民國抗戰勝利光復台灣」之類的表述也由部會層級表達，他本人則避之若浼。

令人不解，賴清德否定了《台獨黨綱》的「公民投票」，他卻不肯收回「我是務實的台獨工作者」一句話，而打算將台灣帶到「豪豬巷戰」。難道他這句話比「公民投票」還大？

如此錯亂的操作，或許可以視為賴清德在轉折沿途中「政治癲癇／台獨癲癇」的發作，如今希望他能重新回到選季「沒有台獨公投／沒有台獨路徑圖」之類的論述架構。

賴清德尤其應當善用今年「中華民國光復台灣八十周年紀念日」，堂堂正正宣示「中華民國是主權國家」，以後少說「台灣是一個主權獨立的國家」這類謬論、謊言與笑話。

只要中華民國的立場站定了，國防預算也就知道如何編定。

賴清德，你要認真看天安門九三大閱兵的車尾燈，然後再來思考國防預算要怎麼編。

要和平相持，勿軍事相持。不台獨，政治搞定七分；軍事只須準備三分，省下巨大國防預算。定錨中華民國，共構兩岸和平競合。