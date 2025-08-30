川普談合法 滑天下之大稽

川普開除聯準會的理事庫克，理由是涉嫌偽造銀行文件，以獲得密西根州和亞特蘭大兩處房屋的優惠房貸條件；庫克回應說，川普沒有正當的理由開除她，她不辭職，且將對川普提告，挑戰川普不合法行為。

華爾街日報說，美國一百多年來，從來沒有總統挑戰聯準會的獨立性，川普想掌控利率制定權。假如庫克被開除，川普會安插新的人選進去，未來聯準會的七位理事中，過半數是川普的人馬，這對於降息很有幫助。

彭博的專欄作家卡特說，這個官司川普必敗無疑；但勝負不是重點，川普的目的是對庫克發動消耗戰，庫克打這場官司最少要十萬美元，白宮則有四萬名律師幫總統打官司。真到法院，這會是小蝦米對抗大鯨魚。

川普說庫克不合法，以總統之尊居高臨下指責聯準會的理事，那麼自己應該是凡事合法。

—在就任總統之前，川普就有四大案進行訴訟。其中「封口費」案被判了卅四項偽造商業紀錄的重罪。現川普已是總統，所以屬於聯邦的案件，他有機會透過赦免處理；而州的案子延後審理。

—川普對近一百個國家徵稅，有很大爭議。根據美國憲法，關稅權屬於國會，而這次川普使用經濟緊急權力法案增稅，引發多起訴訟，包括由州政府提起的，質疑川普濫用權利。

—川普媒體科技公司，透過ＳＰＡＣ上市。上市時至少有一點七五億美元入袋，股價高漲價值上升到數十億美元，股價回檔，仍是顯著資產；沒有違法的問題，但是總統與家族利益的結合，金融工具與政治權力的結合，爭議極大。

—川普家人在加密貨幣上投資獲利，最少六點二億美元。而川普利用行政手段，要政府部門通過加密貨幣法案，以膨脹家人的利潤，涉及的利益衝突，具倫理風險和制度的破壞。

—卡達送了川普價值四億美元的波音飛機。違反憲法的薪酬條款，也違背「外國禮品與裝飾品法」。飛機仍在國防部改裝中，將來要等川普退休後，送到他的紀念館，供他使用。

川普擔任美國總統提出川普主義，典型的民粹威權傾向，不只削弱美國的民主韌性，也將美國的政治私有化，破壞制度規範。長期對於美國的法治、民主制度、資本主義自由市場、愛國主義民族認同，都有非常大傷害；更和美國傳統價值觀衝突甚大。川普行事恣意妄為、我行我素，凡事不按牌理出牌，既打破了舊的規則，也沒有建立新的規範，道德無底線又喜歡說謊，未來不知美國的下一代要如何建立新的價值觀和倫理觀？

川普談合法是滑天下之大稽。