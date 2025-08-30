兩岸相爭 何苦為難陸配與藝人

大陸國台辦日前舉行記者會，披露海基會近日致函海協會，希望協助大陸配偶註銷戶籍並提供證明，大陸國台辦表示不會「助紂為虐」；除了陸配事件之外，近日陸委會與文化部也針對逾廿位台灣藝人並完成調查，也引發議論。兩岸政治相爭，真有必要以犧牲人民權益或查辦人民為祭品？

今年我方要求在台定居的陸配限期補繳「喪失原籍證明」，否則就註銷當事人台灣身分。此一要求是否公正，自然須接受公評和檢驗。

陸委會說明，此乃因為前往大陸辦理除籍證明的陸配，有被大陸公安、公證等部門刁難，不配合開立，已有數十位的案件向政府陳情。但孰令致之？真要說刁難，是否我方刁難在先？

陸配問題，是兩岸無法迴避的高難度政治議題。陸配除籍證明本是小事一樁，端上檯面，要適切處置，除法律、人道等層面，及強而有力的社會條件外，更要站在陸配的立場，了解陸配切身的感受，保障其正當的權益，實現他們來台對民主自由的期望。因此，處理過程中我方固然面臨許多壓力，大陸同樣也面臨如何合理處置的難題，有些難上加難！但「心」才是律條解釋的砝碼，不是嗎？

處理兩岸問題，政府得找出一套能修復信任及重新定位的兩岸政策，避免意識型態的操弄、或是淪於黨同伐異。這需要無私、包容與大度，始有可能讓統或獨、溫和或激進，各種不同的主張或信仰，都可以在台灣社會和平共處。只有如此，才是真正的民主信仰與社會價值。

陸配站在兩岸交流的第一線，本可扮演緩和兩岸緊張氛圍的試金石，如今卻被推向兩岸政治對抗的第一線，演變成雙方又一波新爭端。民意期待兩岸和平，陸配更希望兩岸和平，兩岸都應謙卑共處。陸配除籍證明事件，應在主體性與尊嚴、安全、和平之間，尋求一個更合宜的解方。

陸配隻身來台，相夫教子、勤苦一生，政府應提供他們必要的人權保障與合理的生活照護，避免加深無謂的管制與限縮。陸配問題關涉民主、自由、人權、公義，然政府對陸配的待遇、措施與「警惕」，與一般外配顯然有別。陸配是兩岸關係的一道門，處理得當，或可從中找到消弭兩岸政治恩怨的出路，甚或找到解決政治紛爭的道途；處理不好，將會留下一盤難解的殘棋，讓兩岸關係持續僵局，兩岸人民心理的距離也愈來愈遠。

陸配事件尚未落幕，文化部又於昨天表示，已完成對藝人轉發央視「台灣必歸」貼文之行政調查，提醒遵守相關法令；陸委會也告示，這次調查重心在和中共黨政軍的合作行為，調查結束後已完成對藝人的告知（誡），目的不在懲處，而是讓藝人下一次有理由拒絕。

其實，藝人往大陸發展，由於其量體遠大於台灣，儘管有時容易被現實的局勢所困，變得無奈甚至無感。我們不會、也不該要求他們默而不言；但「言之必可行也，然後言之；行之必可言也，然後行之。」此為人人所可具的信守，亦為國人對國家應有的德限。

綜言之，無論陸配或藝人，均有助兩岸和解與融合。政府可以做些提醒，甚至強化一點愛國、愛鄉土教育，但也要確保他們正當合法權益。兩岸關係要高瞻遠矚，得提升雙方的政治視野與競爭格局，才能帶來好結局。唯有交流、對話、互信與合作，凝聚善意和感情，開創彼此的善意循環，才可能相向而行、相互壯大，那才是兩岸發展的最高價值，兩岸人民的共同幸福。