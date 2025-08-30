查辦藝人 應避免政治獵巫

文化部昨日針對廿多位藝人在微博轉發央視「台灣必歸」貼文完成行政調查，了解他們為何配合「中國」統戰。文化部表示：根據藝人回應內容，多數表示貼文為中國經紀公司所為或不知道貼文有違法可能，部分藝人對於可能觸法感到緊張，「未來一定會遵守相關法令」。部長李遠則親自發表公開信，強調：台灣藝人若選擇在中國發展，應先有心理準備面對政治環境的各種干預。

緊接著陸委會又舉行記者會，副主委梁文傑表示，這次調查不是針對藝人貼文問題，而是調查藝人「客觀上確實與中共黨政軍有合作行為」，藝人將責任推給經紀人「不太說得過去」。

文化部的調查報告與李部長的公開信，完全以「台灣」、「中國」界定兩岸關係；陸委會稱藝人轉發「台灣的唯一稱謂！中國台灣省」圖文違法，但該圖文仍符合中華民國憲法及兩岸人民關係條例。賴政府真正目的恐是：警告來往中國大陸的台灣民眾，若選擇在中國大陸發展，應先有心理準備面對民進黨政府的各種干預。問題是，在真正民主法治國家，政府可以查辦人民的言論嗎？

第一，賴政府必須依法向人民說清楚：何謂「中國」？中華民國憲法與兩岸人民關係條例所規範的是「一個中國」，含括「大陸地區與台灣地區」，「台灣」與「大陸」都是「中國」的一部分。目前，中華民國任何法律並未承認「中華人民共和國是個國家」。賴政府若要承認「中華人民共和國是國家」，必須依法修憲，否則，官爺們不可以政治語言操弄國家認同，導致人民無所適從。

第二，賴政府若意欲兩岸「一邊一國」，必須依法提出修憲案，將陸委會歸併外交部；文化部歸併國安會。目前，陸委會已逾越權責，成為另類外交部；文化部成為另類國安單位。依據兩岸人民關係條例，陸委會是負責規畫、研議、執行大陸政策與事務的機構。然而，目前其角色相當混淆，被質疑是執行「兩國論」的外交單位，不僅無法促進兩岸交流，反而成為改善兩岸關係的絆腳石。

文化部主管藝文政策機關，有權審核文化活動是否符合「公共利益」、「國家形象」等標準來提供補助。然而，近來屢屢被質疑跟著民進黨走，對申請補助個案進行「綠色思想審查」，獨厚國家資源圈養親綠媒體、影視藝文團體，其他非綠影視藝文工作者，則如同瞎子吃湯圓，有苦說不出。

第三，賴政府必須依立法規範：何謂「統戰」？所謂「與中共黨政軍有合作行為」是否也應有更具體規範？畢竟大陸主流媒體大多黨政軍所屬，台灣藝人難免有相關工作往來。若只因人民言論表達某種政治立場、又或是單純因贊同而轉發中共官媒貼文，就把不同政治立場的人簡化為「被統戰」、「與中共合作」、「中國協力者」，不但社會陷入二元對立，言論自由面臨寒蟬效應，社會陷入政治獵巫。

這次無論是賴政府查辦藝人的言論、或是質疑藝人是否與中共黨政軍「合作」，都應有法有據，以免有政治干預文化的疑慮，動搖台灣賴以自豪的自由、民主、法治根基。賴政府若要與集權制度區隔，就應學會與不同意見的人民共存，而非將異議者當作政權的威脅。