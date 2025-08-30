教學子防詐 大學應開生活通識

廿八日拜讀民意論壇「不教防詐，讓孩子淪肥羊」一文，日前聯合報也舉辦防詐系列論壇，刊出專家學者諸多打詐觀點，深有所感。

筆者認為，教育部的十二年國教課綱是針對高中職以下的學生，但最容易受騙的卻是大學生。大學生因為在外租屋，或是在學校住宿，有工讀和工作的需要，找工作時便成了詐騙集團眼中的肥羊，把自己的帳戶出租卻成了詐騙集團的幫凶、工作當車手卻成了詐騙受害者追討的對象，原本以為是工讀，沒想到卻變成詐騙集團的一分子。

出事後，教育部追究學校有沒有宣導，但學校周會宣導時，學生根本是左耳進右耳出，滑自己的手機、做自己的事，甚至根本不到課，反正周會零學分，蹺課也不會怎樣，宣導效果不彰。類似情形也發生在反毒、性平、交通安全教育、菸害防制、霸凌防制、自殺防制宣導等。

教育部針對上述與學生切身相關的重點工作，都要求學校要融入教學，問題是這些工作都是教師最不願意碰觸的議題。在大學自主的情況下，大學端要將此類議題融入教學困難重重，學校多把問題丟給學務處，在學生了解不足的情況下，大學生遭到詐騙、加入詐騙集團、吸食毒品、抽菸、霸凌同學、偷拍、車禍傷亡及自我傷害者不勝枚舉。

建議教育部應要求各大專院校在通識教育課程開設「生活教育課程」，將上述需要學生知悉的議題全都納入課程中，並賦予學分。

如此學生才會到課並專心聽講，或能減少大學生被詐騙、成為詐騙集團一分子的機會；也能避免成為菸毒、交通意外的受害者及霸凌、偷拍的加害者。