只知抓總召祭旗 賴仍未獲教訓

聯合報／ 伍豪／文史工作者（高雄市）
立法院第11屆第3會期結束，因大罷免失利，被黨內聲音要求辭總召的柯建銘在會後走入議場。記者曾原信／攝影
立法院第11屆第3會期結束，因大罷免失利，被黨內聲音要求辭總召的柯建銘在會後走入議場。記者曾原信／攝影

面對兩波大罷免大失敗的結局，執政黨為扭轉頹勢，除推動內閣改組外，賴總統也向媒體表達希望黨團改選的期待。此舉被解讀為逼退柯建銘辭總召，想要以一人祭旗，收安天下民心之效。然而這似乎忽略了事情的根本，若只知抓戰犯，卻不推動朝野和解、兩岸和平、施政合乎民心，顯然並沒有從敗選中得到教訓。

探究大罷免的本質，就是執政黨不願謙卑回應民應，企圖走捷徑、一舉扭轉朝小野大局面。這想法本就居心不良，柯建銘當初率先力推，固然有過，惟隨之起舞、執迷追隨的人難道就沒有錯？

蒲松齡在《聊齋志異》收錄大家耳熟能詳的故事「勞山道士」，大意是：王生前往勞山拜道士為師。師父要他去砍柴，一個月過去，王生嫌累，心想不如歸去。某晚，王生看到道士與人飲酒，施展各類法術。王生看了非常羨慕，期望道士傳授。道士於是教他「穿牆術」，並特別囑付「歸宜潔持，否則不驗」。王某回家向妻子誇稱學會「穿牆術」，就在妻子面前依道士指示朝牆撞去，結果撞了滿頭包，面對妻子嘲笑，王生只能大罵：「老道士無良」。

現在民進黨逼退柯建銘，是不是很像是大罵「老道士無良」的王生？只想偷懶躁進，卻不知檢討自己的貪心與無知。

蒲松齡對此故事簡短評論，像王生這樣的人還真不少，有些見識鄙陋者，喜歡聽阿諛有害之言，卻害怕忠告，遂有吮癰舐痔者，進宣威逞暴之術曰「執此術也以往，可以橫行而無礙。」初試，未嘗不小效，遂謂天下之大，舉可以如是行矣，「勢不至觸壁顛蹶不止也」。

大罷免大失敗，根本原因不在柯建銘，而在賴清德的政策錯誤與執政傲慢。民進黨即使逼退柯建銘，若不知悔改，執意「執此術也以往，可以橫行而無礙」，那結果必定是「勢不至觸壁顛蹶不止也」。

