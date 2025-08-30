淺碟膨脹的年輕勝利組

曾任民進黨智庫副研究員、被稱為「小英男孩」的經濟部綠能科技推動中心前副執行長鄭亦麟，因涉嫌利用職權向業者收賄，遭到北檢聲押禁見。鄭男年紀很輕，學經歷卻相當亮眼，是台灣的頂尖大學畢業、留學英國的碩士，且是前任閣揆的學生。廿幾歲就擔任經濟部內要職、台船子公司董事、民營企業總經理，如今卻因涉嫌收賄遭押。

這讓人想起不久前台積電的三名工程師，涉嫌竊取製程機密，將半導體關鍵技術外流給日本半導體廠商，這三人也都是頂尖大學畢業；甚至引起涉案者母校教授呼籲教育體系需正視倫理課程，教導學生專業倫理與人格教育，以改善過度功利導向的價值觀。

這幾位年輕人堪稱「人生勝利組」，他們擁有的條件遙遙領先其他同齡青年；但在「追逐名利的行外人，遲早會被生吞活剝」（電影奧本海默名言）的社會功利主義中，由於自己本身的淺碟或自我膨脹，而走上了人生的不歸路。

多年前筆者曾任校務會議代表，在一次會議中，有五、六位學生代表搶著發言，主張「某某人的銅像一定要移除」；嘰哩呱啦、旁若無人，將會議當成自己的主場，無視於現場還有其他上百位教職工也都是代表。之後校長說：「銅像是校友會捐贈的，要移除也應徵詢校友會的意見吧？」幸好敝校的學生尚稱懂事，才將議題擱置。

教育部規定校務會議中要有學生代表，因為這也是教育的一環；通常學校為了方便，都直接找學生會幹部。我個人很好奇，這幾位縱橫全場、不可一世的學生會幹部，到底具有多少代表性？之後，筆者有機會擔任學生事務會議代表，才得知按照規定，正副會長搭檔競選，只要超過全校學生數的百分之二即可當選。以敝校一萬五千多的學生人數，只要三百票即可當選。

在當次學生事務會議中，學務長還拜託與會代表將規定的百分之二降為百分之一，因為絕大部分學生對這項選舉興趣缺缺，根本不會去投票，經常無法通過門檻而選不出幹部。換句話說，事實上連三百票都拿不到。後生可畏，年紀輕輕就嶄露頭角，但若自己感覺良好，身為低比例得票選出來的幹部，卻膨脹自己的代表性，將學生自治之目的變調為仿若自己是個「民意代表」，或類似於前述的「人生勝利組」而誤入歧途，那就是自身的淺碟了！

筆者人在海外，剛好看到一則新聞標題 「思想與受影響的人同在」，這句話通常用於對悲劇發生感到惋惜或同情。教育是整個社會的責任，年輕人的思想受教育影響；教育又受家庭和社會影響甚鉅。大多數人對於社會乖離現象，若事不關己、明哲保身、保持沉默，就會加劇社會亂象。將眾人善的力量結合在一起，關心周遭和社會，讓善的正面思想取得主導權，才不會讓淺碟和膨脹變調為人生的悲劇。