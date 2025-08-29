掏空危機 怎化為轉機

最近，美國商務部長盧特尼克、財政部長貝森特接連提出，全球有百分之九十九的高階晶片在台灣生產，對美國來說是嚴重的國安風險，川普政府必須為美國經濟去風險化。在筆者的認知中，美國角色應該是有民族大鎔爐的包容、也有濟弱扶窮的胸襟，更有世界警察的正義感，如今卻已從「保護」台灣，轉變成「挾持」台灣；已從「扶助」台灣，轉變成「耍弄」、「剝削」，甚至「掏空」台灣。讓人不勝唏噓！

川普2.0一上台就指責台灣偷走美國的晶片，川普甚至還說：「我認為所有晶片公司都會回到美國，大家當初把英特爾榨乾就跑去其他地方，特別是台灣。」如今美國一步步逼使台灣就範，還傳出要「強制入股台積電」，就是要台灣把這些強項與供應鏈一起到美國設廠，欲將台灣辛苦經營幾十年的成果整碗端走，而小國無力保護，只能任強權予取予求。

筆者不禁想到，二○二○年六月十一日新加坡外交部長維文主持「小國論壇」活動，紀念聯合國憲章簽訂七十五周年。他當時表示，世界若回到「強權即是公理」的運作模式，則無異於背棄歷史教訓，甚至會危及小國生存。

網友寄來一篇文章「被掏空的島嶼：美國如何一步步拆解台灣，讓你死而不知」，裡面寫道：「今天台灣人面對的不是戰爭的威脅，而是被盟友慢刀子割肉、連根挖空的事實。台灣人天天高喊『護國神山』、『晶片矽盾』，但你有沒有想過，當這座山被連根搬走，只剩下沙礫的時候，我們拿什麼護國？當美國將台灣的技術、人才、資本統統搬去亞利桑那、德州、日本熊本，台灣還剩下什麼？還能剩下什麼？二奈米外洩？別鬧了，是轉移，不是竊取！」

筆者接著問AI，我們的下一代會不會找不到工作？AI的答覆如下：真正的危機不是外移，而是我們是否能夠：一、培養下一代具備AI、跨域、國際化的能力。二、讓人才願意留在台灣，並在這裡創造價值。三、建立制度與政策，讓企業根留本土、技術不外流。如果我們現在就開始行動，他們不但會找到工作，還可能成為全球科技的領航者。

我們真擔心台灣若被掏空，下一代會不會找不到工作？但危機也是轉機，誠如AI提供的答案，台灣若能及早做好準備，也許還可能成為全球科技的領航者，台灣加油！