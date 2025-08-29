台美「四賤客」 刀刀砍進政客荒誕

南韓總統李在明去白宮，美國總統川普當面誇自己與北韓領導人金正恩關係甜蜜，李在明笑容可掬回以：「希望川普趕快去平壤蓋川普大廈！」立即成為政治秀搞笑的素材。

從美國方面看，總統的貪婪被全世界瞭若指掌，實證了美國見利忘義與不可信賴；從南韓方面看，朝鮮半島安全牽涉眾多人命，不亞於加薩走廊的饑荒與大屠殺，兩者都沒被美國放在眼裡。然而，面對悲哀無奈的政治現實，人們倘若不笑，難道天天哭？所以，政治搞笑「南方四賤客」會同時在台美兩地掀起熱潮。

台灣藍營的「四賤客」短片狂諷賴清德，美國正推出最新的四賤客更火力全開、刀刀砍進川普2.0的荒誕。新角色Towelie前往華盛頓特區那段，在聯合車站、最高法院、華盛頓紀念碑、林肯紀念堂、白宮前面，處處都看到軍人荷槍實彈、宛如戒嚴，刻正在現實世界上演，也警惕美國民眾，川普已嗆聲要派兵到芝加哥和馬里蘭州；接下來，民主黨執政的「藍州」被軍管恐將成為常態。

國民黨的「四賤客」短片─司機開錯路、誰上車、誰下車？老百姓看那些失格官員在權力中心擠來擠去、搶金錢、奪權力，內閣改組換湯不換藥，回首想想自己過什麼生活呢？

新近暴紅的政治哏圖是「你有選票、我有傳票」，諷刺賴政府把司法武器化，用來整肅異己。所以殺人、詐騙、家暴輕輕放下，但製圖諷刺京華城案檢察官的工程師遭求處重刑，這種綠色恐怖，難道不是卡夫卡筆下的荒謬審判？難道不是極權體制對付小老百姓，像捏死一隻蟲子？

賴政府關稅談判不力，許多行業掀起無薪假風潮，勞動部長卻自創名詞說那是「減班休息」；以為人人都像涉貪的經濟部部內單位高官「小英男孩」，有幾百萬贓款匯入家人帳戶！

再過幾天就開學，學校缺老師，正式老師招不滿、代理教師聘不來，教育部連最基本的事情都做不到，部長卻仍戀棧，反正「好官自我為之」，教育品質與受教權就讓人民自求多福。這就是「動物農莊」裡諷刺的滿嘴改革；但農莊裡的豬、狗、驢、馬等等，有祕密警察、可憐勞工，更有抽著菸斗而且「比其他動物更平等」的權貴。

放在台灣，誰是高貴的豬？誰是勤勞苦幹最後卻積勞成疾的馬？大家心裡有數。

面對不公義，讀社論太沉重，只能看看搞笑；而我們也懂，現實裡難以把痛苦一笑置之，只能笑中帶淚，繼續看說謊的總統當司機、開錯路，甚至把人民載向黃泉路。

倘若真有一天政治清明了、天下太平了，漫畫卡通作者根本找不到題材去諷刺，那才是讓我們從內心漫出微笑的幸福社會。