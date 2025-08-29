核廢管理可遵循國際原則

重啟核三廠公投三比一的懸殊結果，顯示台灣社會對核能的信任。然而，反核方卻依舊搬出老調，例如「把核廢放你家？」「核廢料處置場建在公投支持度最高的縣市」，甚至「需要加編十九點九九萬年回饋金及看管費」。這些言辭既荒謬又缺乏專業，更悖離國際核廢料治理安全原則。

依據國際原子能總署（IAEA）的核廢料管理安全基本原則，核廢料的處置必須遵循幾項核心：一、保障人類與環境的安全。二、不得將不當負擔轉嫁後代。三、當代必須承擔責任。四、決策必須透明並促進理性溝通。清楚表明核廢料管理是制度、專業課題，不是情緒性口號。

「把核廢放你家？」是將全民共同責任庸俗化為個人矛盾，把政策議題變成情緒勒索；「十九點九九萬年回饋金及看管費」更是對專業的蓄意扭曲。國際上確實以十萬年為尺度進行風險評估，這是技術要求卻非金錢承諾，把專業概念戲謔化為「補償金」是誤導社會大眾。「支持度最高的縣市就要建核廢料處置場」，則是逃避責任的政治化話術，與IAEA所強調的「當代責任」精神正好相反。

台灣早已制定「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」，要求場址選擇必須依據地質條件、環境穩定性與社會公平性。換言之，核廢料不會「放在你家或我家」，而是放在最符合安全標準的地點。核能的發展與核廢料的管理，應該依循人文與環保的益世原則，以科學與制度保障全民福祉。