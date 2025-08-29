聽新聞
光電貪腐溫床 早失人民信任

聯合報／ 王瑞興／公退（南投市）

七月間，丹娜絲颱風重創南台灣光電場，不但戳破光電神話，也讓光電亂象現出原形。蔡政府八年完全執政，假光電政策之名，從中央到地方貪腐不絕。最新浮出的弊案主角是經濟部「綠能科技產業推動中心」前副執行長、號稱「小英男孩」的鄭亦麟，到案後還嗆檢調「知道我背後是誰嗎」？這恐只是冰山一角！據媒體報導，已請辭的經濟部長郭智輝曾表示「有些人就是不自愛」、「真正大尾的還未浮出水面」。

蔡政府設定光電目標，各部會不計代價總動員，由南到北瘋搶「種電」，從山上到海邊與農漁業爭地，連山林也被掠奪；機關、學校、軍營遍地開花種電；建築物之新建、增建或改建達一定規模者，也強制設置光電，卻未做可行性評估，宛如中共毛時代的「大躍進」翻版。

一九五七年至一九六一年發生在大陸的「大躍進」，官員欺上瞞下，盲目追求脫離現實的「躍進」目標，不但破壞生態環境，更嚴重影響農業生產而造成大飢荒。民進黨政府「大躍進」式的推動光電，無法達成不可能的任務，更成為結構性貪腐的溫床。筆者專長土地規畫開發，深知光電用地癥結；如台南「小二甲」及高雄和山光電場等違規濫墾山林，弊端淺而易見，潛藏之問題恐不勝數。

二○○六年筆者擔任中央三級機關秘書室主任，主管將閒置國有廠房裝修為辦公廳舍，裝修計畫預算一億八千萬元，頂樓陽台設置光電是方案之一。但審視財務評估，以北部的氣候條件，光電設備運作廿年，售電總收入還不足以支付光電設備費用；何況尚須定期維護，且發電效率逐年遞減，最終還要處理廢棄的光電板。此案雖發生於鼓勵發展光電初期，卻足以顯示光電的種種問題。

民進黨政府的「光電大躍進」由地主坐收租金、私企業投資營運，但政府必須補助鉅額經費，其中存在利益輸送空間，造成「綠能」你不能。誠然，從國安與能源供應角度來看，為保持一定的本土能源供應能力，發展光電有其必要，也需與私企業共同合作；在公私協力過程中卻未能建立透明監督機制、杜絕貪腐，如何獲得人民信任？

