冠上淨零 不代表可以霸凌

儘管美國總統川普一再宣稱地球暖化是「世紀謊言」，石油才是最乾淨的能源，但多數國家相信全球暖化現象真實存在，及早推動淨零排放才是對地球與後代子孫負責。儘管方向正確，卻不表示為達目的可以不擇手段、漠視程序正義而違法妄為。

行政院設定的「台灣二○五○淨零路徑」，將能源去碳化（含電力能源與及非電力能源）設定為唯一路徑，制定「十二項關鍵戰略」，意圖達成四項目標。為了實現淨零願景，首要關鍵戰略就是「以風電與光電為再生能源發展主力」，因此各種不合常理的投資撒幣、高價購電、公股事業層層轉投資等，千奇百怪的手段盡出，只求補上核電停役後的供電缺口及產業用電需求，這紙軍令狀的壓力化為政府不惜代價開發綠能的軟肋，正好被不肖人士抓到而上下其手。

對照第十二項「關鍵戰略」所稱的「公正轉型：以『盡力不遺落任何人』為目標，在淨零轉型過程中戮力追求政策目標平衡性、社會分配公平性與利害關係包容性」，著實令人感慨。論述寫得漂亮，執行卻頗為不堪，從中央到地方的貪汙、圖利、槍擊，再到「小英男孩」遭收押，更凸顯文青風格施政的諷刺與荒謬。難不成是在告訴民眾，只要冠上「淨零」大帽，怎麼做都可以？

貪腐與黑金並非台灣淨零路徑唯一的不公不義，另一項相當嚴重的不公不義，就是「排他性的永續」。儘管在第十二項「關鍵戰略」中寫到「淨零轉型的平衡、公平與包容」，但為急於使綠能供電達標，實際上是霸凌生態、山林、農地與糧食的永續。政府為了發展風電，無視風機對周遭環境生物多樣性造成的衝擊和影響；為了廣設光電板，卻對業者違法鑿山伐林、破壞水土視若無睹，萬頃良田不種糧、改種電，也沒什麼人在乎。就這樣，從西部到東部、從山林到平原處處國土破碎，國家發展與環境永續之間只剩零和關係。

民主與獨裁哪種制度好？二者最大的差別應是統治權力施展的「程序」，而非統治的「效率與結果」。正如同「淨零」儘管是個正確方向，但也應該依循民主正當程序，落實公開透明與監督課責，而非不惜一切代價與手段達標。如今多少罪惡假淨零之名而行？主事者應該「存真心、說真話、做真事」，莫把文宣當政策、把執政當選舉，才能實現台灣真正的永續。