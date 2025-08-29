加速扭轉錯誤能源政策

我的好友童子賢董事長力推的「重啟核三公投」，上星期結果出爐，雖然同意核三延役的票數超過四三四萬票、遠高於不同意的一五一萬票，然因投票率不及三成，同意票並未過五百萬票門檻而未能過關。但以投票比例而言，已確切展現民意不再反核。

過去十多年來，政府一直以「非核家園」的目標來推動發展綠能、風能、太陽能等再生能源，時至今日成效有限。近幾年來隨著核一、核二廠除役，台灣發生數次大規模停電及無數次小區域停電。雖然政府信誓旦旦保證台灣不缺電，但在核能退場，再生能源又發展落後的現實下，民間及產業界都對是否能穩定供電充滿疑慮。尤其台灣的高科技產業，包括半導體、5G通訊、電動車等都是用電大戶，發展AI的電力需求更高，台灣供電前景堪憂。

能源政策存在很大的檢討空間，目前主要的電力來源以燃煤等火力發電為主，產生大量廢氣排放到大氣中，不僅加重民眾罹患呼吸道疾病風險，也不符國際節能減碳潮流。另台灣地小人稠，山多平地少，並不適合如沙漠地區放置大量太陽能板。尤其太陽能板的製造材料，包括稀有金屬和化學品，會對環境造成汙染；農田或魚塭一旦設置了太陽能板，未來就有可能不得再做生產使用。至於風力發電，以台灣的氣候而言亦不穩定，尤其夏秋之際，颱風對暴露在外的再生能源設備造成極大破壞，一如此次南部風災過後的慘狀。

至於天然氣，不但價格昂貴，且萬一兩岸局勢不穩、台海遭到封鎖，燃氣的安全存量只有七到十一天，如何因應風險？就經濟層面看，台電收購再生能源價格高昂，風電約六點五九元、太陽能約四點八七元，相較於核電一度電價格約為一點四二元，再生能源著實不符效益。更不用提綠電弊案頻傳，最近爆出的「小英男孩」涉嫌收賄關說遭聲押，恐只是冰山一角。

現在已非談核色變的年代了，新的核能技術日新月異，如小型模組化反應爐SMR，功率小、體積小、建造快速，且設計本質安全。歐洲議會在二○二二年七月六日表決通過，有條件將核能列為綠色能源；愈來愈多國家調整了反核立場，重新擁抱核能，包括因福島核災而受創嚴重的日本。截至今年八月，日本已重啟十四座核能反應爐，甚至喊出二○四○年核能占比達到二成的目標。

韓國前總統尹錫悅上任後廢除前任的減核政策，大動作重啟及建造新核電廠；現任總統李在明更一改過去反核立場，進一步與美國簽訂美韓核能合作備忘錄。川普總統也發布了行政命令，重新啟動美國核能復興；在國際這股核能回歸的浪潮下，台灣卻逆風而行。排除了核能，我們只剩不穩定的再生能源和高碳排的火力發電，台灣的產業發展將何去何從？

台灣的能源政策一直與政治目的綑綁，而不是基於科學或工程證據來作理性評估與規畫。因應當前需求及全球趨勢，政府必須務實調整能源政策。雖然此次公投後，賴總統釋出「制定核能安全審查辦法」來面對核能議題；須知時間並不獨厚台灣，當我們還在為是否重啟核電躊躇不決，全球各國已快馬加鞭前進。扭轉錯誤的能源政策、加快能源轉型的腳步勢在必行！