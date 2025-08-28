聽新聞
0:00 / 0:00

不教防詐 讓孩子淪肥羊

聯合報／ 范振家／大學兼任教師（高雄市）
劉世芳指出，165反詐騙專線去年成功攔阻詐騙金額3億7千9百多萬元。圖／內政部提供
劉世芳指出，165反詐騙專線去年成功攔阻詐騙金額3億7千9百多萬元。圖／內政部提供

警政署統計，過去八年，十八歲以下遭詐騙人數翻了三倍，九成九以上集中於十二至十八歲。這群被冠上「數位原生世代」光環的孩子，最熟悉的不是課本，而是手機遊戲與社群平台；最熟練的不是課堂知識，而是手指滑動。然而在真實世界裡，他們卻成為詐騙集團最肥沃的獵場。

諷刺的是，當詐騙犯罪已成全民公敵，教育部的十二年國教課綱卻對數位安全與防詐教育隻字未提。課綱強調的「自主」，往往淪為抽象口號與意識形態灌輸，卻缺乏與現實風險的連結。學生或許能在課堂上背出「民主價值」或「在地文化特色」，在日常生活中卻連真假簡訊都分不清，輕易被一個網址連結所騙。當孩子在現實世界裡一次次失守，教育「自主」究竟剩下多少真義？

「數位原生世代」不過是懂得滑手機的幻影，他們能在遊戲平台神速操作，卻看不出點數詐騙陷阱；能在社群上與人互動，卻可能因一則假投資廣告而一生盡毀。若教育部真在意孩子的「自主行動」，難道不該先教會他們如何守護自己的人格與人生？否則「自主」無非是讓孩子在空洞的口號下，直接進入詐騙集團的大門。青少年因媒體識讀能力不足而受害，成年人則因貪婪、孤獨與僥倖而掉入陷阱。被害者一批批誕生，詐騙市場自然持續擴張，這就是詐騙產業永遠繁榮的理由。

課綱雖列有「科技資訊與媒體素養」，聽起來冠冕堂皇卻缺乏任何具體的防詐內容。它教學生「批判媒體」，卻不教「如何識破釣魚網站」；它談「資訊倫理」，卻不教學生「如何保護個資」；它高舉「公民參與」，卻刻意忽略「網路安全」。

教育部滿足於課綱上的漂亮字眼，卻把孩子赤裸裸地暴露在數位危機裡，這不是教育而是卸責。

當詐騙已成為台灣最大的治安威脅，教育應幫助學生面對真實世界的挑戰。沒有數位安全，何來「自主行動」？

課綱必須立刻將「數位安全與防詐教育」納入核心，讓教材案例化、動態化，隨詐騙手法更新，並結合資訊、公民與生活教育，唯有如此才能讓詐騙市場失去獲利空間。若再不重視防詐意識教育，最後只會落得徒有台灣意識卻無自保能力，成為任人宰割的詐騙豬仔。

延伸閱讀

生前米契約計畫 捐款做公益每月送米有警政署公文為證？警一眼識破

公益巡演「曙光詐現」 澎湖軍警共同推防詐

詐團假公文證明帳戶未被警示 台南婦行善險失金

挨轟失職！立委不滿葉丙成案未啟動行政調查 鄭英耀：深切檢討

相關新聞

新閣需要領航員而非專家

政院昨公布「AI行動內閣2.0」，共有十六位閣員異動。

學學李在明靈活有彈性的治國

南韓總統李在明在白宮和川普總統見面，李在明百般迎合討好川普；甚或開玩笑建議川普到北韓蓋川普大樓，在那兒打高爾夫。李在明拚...

派系利益能讓位公共利益？

大罷免大失敗後，不僅衝擊賴清德總統政治聲望及權力基礎，對內將產生派系權力挑戰，政黨間也須尋求新互動模式，避免陷入執政困境...

擺爛空轉也是一著？

民進黨欲在立院發動「類政變」大罷免挫敗後，執政的正當性已然掃地。依照全世界的憲政先例，早該師法左右共治模式任命在野認可之...

避免少子化走向黑子化

近日內閣改組討論喧囂塵上，教育部長屢被點名，遭批評對教育改革與教育現場的專業支持毫無作為，「校園愛心球」、「限制第七節排...

拯救杏壇 重建親師關係

教師曾備受尊崇，然而近年來，一場離職潮正在中小學教育現場蔓延。這不再是過去因月退俸而提早享樂的功成身退，而是不堪重負故而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。