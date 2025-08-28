不教防詐 讓孩子淪肥羊

警政署統計，過去八年，十八歲以下遭詐騙人數翻了三倍，九成九以上集中於十二至十八歲。這群被冠上「數位原生世代」光環的孩子，最熟悉的不是課本，而是手機遊戲與社群平台；最熟練的不是課堂知識，而是手指滑動。然而在真實世界裡，他們卻成為詐騙集團最肥沃的獵場。

諷刺的是，當詐騙犯罪已成全民公敵，教育部的十二年國教課綱卻對數位安全與防詐教育隻字未提。課綱強調的「自主」，往往淪為抽象口號與意識形態灌輸，卻缺乏與現實風險的連結。學生或許能在課堂上背出「民主價值」或「在地文化特色」，在日常生活中卻連真假簡訊都分不清，輕易被一個網址連結所騙。當孩子在現實世界裡一次次失守，教育「自主」究竟剩下多少真義？

「數位原生世代」不過是懂得滑手機的幻影，他們能在遊戲平台神速操作，卻看不出點數詐騙陷阱；能在社群上與人互動，卻可能因一則假投資廣告而一生盡毀。若教育部真在意孩子的「自主行動」，難道不該先教會他們如何守護自己的人格與人生？否則「自主」無非是讓孩子在空洞的口號下，直接進入詐騙集團的大門。青少年因媒體識讀能力不足而受害，成年人則因貪婪、孤獨與僥倖而掉入陷阱。被害者一批批誕生，詐騙市場自然持續擴張，這就是詐騙產業永遠繁榮的理由。

課綱雖列有「科技資訊與媒體素養」，聽起來冠冕堂皇卻缺乏任何具體的防詐內容。它教學生「批判媒體」，卻不教「如何識破釣魚網站」；它談「資訊倫理」，卻不教學生「如何保護個資」；它高舉「公民參與」，卻刻意忽略「網路安全」。

教育部滿足於課綱上的漂亮字眼，卻把孩子赤裸裸地暴露在數位危機裡，這不是教育而是卸責。

當詐騙已成為台灣最大的治安威脅，教育應幫助學生面對真實世界的挑戰。沒有數位安全，何來「自主行動」？

課綱必須立刻將「數位安全與防詐教育」納入核心，讓教材案例化、動態化，隨詐騙手法更新，並結合資訊、公民與生活教育，唯有如此才能讓詐騙市場失去獲利空間。若再不重視防詐意識教育，最後只會落得徒有台灣意識卻無自保能力，成為任人宰割的詐騙豬仔。