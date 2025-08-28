拯救杏壇 重建親師關係

教師曾備受尊崇，然而近年來，一場離職潮正在中小學教育現場蔓延。這不再是過去因月退俸而提早享樂的功成身退，而是不堪重負故而被迫選擇的逃離，這場危機正嚴重侵蝕台灣的教育根基。

今年一項親師教育困境調查顯示，高達三成八的教師考慮在未來三年內離開教職，預示著大規模師資流失的潛在風險。甚至連應服務一定年限的公費生，寧願違約賠款也要離開，這無疑是對教學環境最沉痛的控訴。

教師離職潮湧現，冰凍三尺非一日之寒。許多家長將自己定位為「教育消費者」，使得親師關係從合作夥伴變質為主顧性質，因而產生潛在衝突。教師花費大量時間處理投訴與質疑，教學熱情在一次次應對中被消磨殆盡。

加上繁重的行政工作與無止境的評鑑、會議，壓縮了教師的備課時間，使他們不得不將工作帶回家，模糊了生活與工作的界線。此外，教師在面對學生脫序行為時綁手綁腳，深怕管教不當而引發投訴，最終導致動輒得咎又為難的困境。

這場離職潮造成的影響正衝擊著當前教育生態。經驗豐富的資深教師提早離場，導致教學經驗出現斷層；為填補人力空缺而大量聘用代理教師，其不穩定的工作模式也影響了教學的連貫性。當教師們普遍感到心力交瘁，整體教育士氣勢必低落，形成惡性循環。

要逆轉這場危機，家長應調整認知，回歸協作夥伴的角色，重建親師信任關係，一起為了孩子更好而努力。政府與學校應簡化不必要的行政流程，讓教師能將重心回歸教學；同時，教育部應為教師提供更符合實務的法律保障，讓他們不再感到孤單無助。

教師是國家未來的領航者，一旦選擇「自動退場」，損失的不僅是個人的職涯，更是犧牲無數孩子的學習環境，葬送國家社會的未來。