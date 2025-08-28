新閣需要領航員而非專家

政院昨公布「AI行動內閣2.0」，共有十六位閣員異動。

社會上常有一種直覺：部會首長必須精通專業，不能讓外行領導內行。因此，總是認為教育部長應該由大學校長出任，體育部長最好是奧運金牌選手，文化部長則由藝術大師擔任，衛福部長理應由醫界大老擔綱。這種推論固然合乎直覺，因為專業對口似乎才能彰顯專業權威；然而，政務官的真正定位並不是專業第一人，而是政治責任的承擔者。

政務官就是由政治任命的部會正副首長，要對政策決定負責，承受輿論批評與立法院監督，並在總統與行政院長的施政方針下推動改革。這個角色更像政策領航員而非技術專家。專業意見與細節執行則應由事務官與幕僚提供，政務官的責任是整合不同意見、跨部會協調、拍板定案，並向國會與民眾清楚說明。如果只懂專業，卻不懂政治運作與社會溝通，往往會落入「理念正確、手段失靈」的不稱職窘境。

即將卸任的經濟部長郭智輝與國發會主委劉鏡清，兩人均來自企業界，專業毋庸置疑。外界一度期待他們能將企業效率帶進政府，卻因缺乏政治協調力與官僚經驗，在短短十五個月內以去職收場。

相較之下，當年來自裕隆集團高層的林信義同樣出身產業界，卻能在經濟部長與經建會主委任內兼顧戰略、實務與政治現實，成功推動政策並留下正面評價。這些案例凸顯，政務官成敗的關鍵不在專業多深，而在能否調整身段、駕馭政治環境並推動政策落實。

放眼國際，美國故總統雷根更是一個典型例子。他不是職業政治家，而是演員與工會領袖出身，但他清楚自己的角色：抓住大方向、有容人之量，懂得任用專業幕僚，並以簡單有力的語言激勵人民、重建信心。正因如此，雷根被譽為近五十年來最受推崇的美國總統。這顯示，真正的領導者不必是最精深的專家，而是能整合專業、凝聚人心、引領方向的人。

因此，衡量誰適合當政務官，至少應具備五項條件：第一，擁有宏觀視野，能將部門績效置於國家整體利益下思考。第二，具備政治協調力，能與總統、行政院、立法院及社會各界互動。第三，懂得用人與授權，願意信任專業幕僚而非事必躬親。第四，能決斷且勇於承擔，在爭議中拍板定案並承受後果；第五，具備快速學習能力，能在陌生領域調整思維，避免陷入「只懂專業細節、不懂治理全局」的局限。

展望未來，政府延攬跨界人才時，不應再拘泥於專業履歷的迷思。除了專業背景，更要評估人選的協調力與治理經驗；必要時，還可設計過渡支持機制，例如安排政策副手協助新任部會首長熟悉官僚體系，或強化智庫與顧問的支援，減少適應落差。唯有在專業與政治之間搭建橋梁，跨界人才才能真正發揮所長，而不致重蹈郭、劉二人的覆轍。

總之，政務官不是單純的專業代表，而是能把專業轉化為政策、並在政治環境中推動落實的人。如果社會仍以專業背景作為唯一判斷標準，只會不斷重演「專業強、政治弱」的挫敗。真正適任的政務官，應像雷根那樣，能領航團隊、善用專家、激勵民心，讓專業與政治在治理中相輔相成。