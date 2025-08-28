學學李在明靈活有彈性的治國

南韓總統李在明在白宮和川普總統見面，李在明百般迎合討好川普；甚或開玩笑建議川普到北韓蓋川普大樓，在那兒打高爾夫。李在明拚命親舔川普，但最後美國對韓國的關稅還是維持一成五。外界以為李在明不值得。

我以為，李在明事先和幕僚都已做過沙盤推演，知道這次訪美要規避對韓國的不利，所以議題設定將「不希望、不想要川普做的事」列為優先。

不要被羞辱成澤倫斯基第二、不要討論駐韓美軍費用、不要談南韓國防預算從ＧＤＰ的百分之二點三二向上提高、不要說駐韓美軍戰略靈活、不要提出「台海有事」南韓的角色、不要研究南韓投資美國三五○○億美元要如何分潤、不要觸及南韓採購一千億美元的美國能源要買什麼、不要碰韓國開放美國牛肉畜產品進口。所有這些韓國不想談的，只要川普一開口，所要求的條件都是韓國無法承受之重。川普希望美取得駐韓美軍基地的土地所有權，李在明也是顧左右而言它，敷衍敷衍。

購買百架波音飛機，投資一五○○億美元振興美國造船業，都在原來清單上。有些人認為，李在明對川普的巧言令色、虛應故事有失總統風範。我以為，和川普這樣的商人談事，以韓國對美是貿易出超大國的角色，一定要想辦法將損失控制在最小，這就是「智者能以小事大」。

川普是一個高傲自大、言而無信、信口開河、昨是今非的總統，他做美國總統的行事「只有你想不到，沒有他做不到」，離他愈遠愈好。他把總統的高度降低，完全是一個商人買辦，和這樣的人談事，只有想辦法務虛不務實；實際的問題，留給專業團隊去談才有意義。

李在明是窮苦出生，他曾說「只要為韓國好，我可以從胯下爬過去」。李在明很周延，邀請川普參加ＡＰＥＣ年會，同時也請前國會議長到北京邀習近平參加ＡＰＥＣ年會。李在明的靈活有彈性，可以給賴清德參考。賴清德雖然進不了白宮和川普談，但是很多作為可以靈活修正，對治國有幫助。

抗中保台、陸客陸生來台、兩岸觀光互訪、陸配等問題，都可有彈性的做法，而不是「賴十七條」一出就板上釘釘。「非核家園」雖是當年林義雄的理想，重啟核三公投結果顯示能源政策該靈活調整。若在自己眼裡，反對黨都是敵人、「雜質」，非但無法捆綁反對黨，還只會把自己的思路困住。