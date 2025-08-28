派系利益能讓位公共利益？

大罷免大失敗後，不僅衝擊賴清德總統政治聲望及權力基礎，對內將產生派系權力挑戰，政黨間也須尋求新互動模式，避免陷入執政困境。昨天內閣宣布改組，十六位閣員調整異動。賴清德同時任命徐國勇接任黨祕書長，宣布四項黨部人事調整，強調方向是「年輕化、專業化」，黨政同步調整，冀藉此回應新的民意需求。

兩次大罷免連續失敗，會否迫使賴從權力集中化，回歸民進黨傳統的派系共治權力結構，以消弭派系的潛在挑戰及明年地方選舉的諸多困境？

首先，賴與正國會的競爭與合作。在中央可以政治及黨政結盟，但地方則充滿競爭關係。大罷免失敗，正國會雖表力挺，然正國會成員有意尋求新北市、高雄市及台南市長黨內初選，卻分別與新潮流及蘇系產生衝突。賴可能捨正國會林右昌、新系潘孟安，而選擇與蘇系蘇巧慧合作，支持其參選新北市長嗎？在高雄市長及台南市長黨內初選，新系會持續壓制正國會出身的林岱樺及陳亭妃？

其次，賴蔡再度結盟？雙方在八二三後會面，賴任命親英系的徐國勇擔任黨秘書長，可視為與英派結盟示好。蔡英文與蘇貞昌的爬山政治學，向賴示意權力不應集中而是分享。賴須作出抉擇，是要堅持集權路線冒被孤立的風險？還是調整策略分權，透過重建派系共治來穩固權力基礎？

復次，鞏固黨內廣泛性權力基礎。民進黨傳統權力結構組成，係由各派系組成複雜的權力網絡。通過重新激活與這些派系的合作關係及權力資源交換，賴可在黨內建立更穩固的支持基礎，防止黨內反對力量崛起。特別是若能提供各派系足夠的政治資源與權位，或有助於穩定黨內局勢，此次內閣官員及黨務主管調整正是對此回應。

再者，派系擁有強大的基層動員能力。透過派系合作，重建政府與基層民眾的連結，增強政策推動及選舉動員能力，進而提升施政滿意度及支持度。

最後，通過理性設計的派系權力分配，可實現政治制衡及權力監督。這種平衡術在台灣政治發展史上屢見不鮮，往往是總統穩固權力的有效手段。

賴清德回歸派系政治雖是必然選擇，卻需具超越派系無我精神；理想方案應是，既能保持總統的決策自主，超越個別派系壟斷，保有最終決定權；也能確保各派系獲益，但要避免派系利益凌駕於公共利益，這需要賴展現高超的政治平衡術。