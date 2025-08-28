民進黨欲在立院發動「類政變」大罷免挫敗後，執政的正當性已然掃地。依照全世界的憲政先例，早該師法左右共治模式任命在野認可之閣揆，或與在野協商籌組聯合政府，以建立民主政治之「責任政治」。

然而，民眾在八二三後仍看著賴清德與卓榮泰上演「周瑜打黃蓋」的慰留戲碼，僅歹戲拖棚更換無關緊要的閣員，幾近擺爛。此僵局不解，未來三年立院通過、總統公布的法律，行政院大可不編列預算；動輒提起憲法訴訟，現在又無法順利補足大法官進行憲政仲裁，國政只能陷入無窮空轉。

但或許這樣的擺爛與空轉另有意圖，是在伺機盤算等待立院對閣揆提出不信任案，通過後使閣揆去職，便可同時呈請總統解散立院。如此一來，既可塑造在野對執政黨窮追猛打的被害者形象，又能遂行改選國會終極目的，在現行賴卓體制半點不讓的風格下，或許只剩下這最後一步棋可走。