避免少子化走向黑子化

近日內閣改組討論喧囂塵上，教育部長屢被點名，遭批評對教育改革與教育現場的專業支持毫無作為，「校園愛心球」、「限制第七節排課」、「教師身心調適假」、「代理教師缺聘大逃亡」等爭議不斷，但仍獲留任。事實上，教育亂象層出不窮已是結構性問題，若思維不改，再換幾個教育部長也一樣。

大約一周前筆者在臉書上收到留言。暑假期間，半夜凌晨，一群十一至十六歲間的青少年擅自翻牆進入私家泳池戲水，且將場地物品毀損；泳池主人報警、警方找到人詢問後，發現這群孩子多半來自單親或照顧功能缺乏的家庭，青少年家長表示願意賠償財物損失，場地主人也願意和解。

雖然這類消息不太受到主流媒體關注，但卻告訴我們，社會中有許多孩子缺乏家庭照顧，也缺乏教育單位有效的引導，例如於暑假期間對這些有活動需求的兒少們提供合宜的活動空間。若沒有合適的安排，在家長無法負荷照顧的狀況下，孩子就可能發生脫序行為。

教育部在七月研擬「校園愛心球」、「限制第七節排課」的計畫，其實為德不卒；只開放球具借用且要學校老師支援，這種做「半套」的政策思維，是教育政策、社福政策之所以總是停留在「補破網補不完」的主因。

在香港，有周一至周六全日開放的青少年中心，內有撞球、羽球、線上遊戲、桌遊、音樂教室等設施，由社工或教育人員進駐，提供社區青少年聚集及活動場地。反觀台灣雖在社區中廣設長青食堂、長輩照顧據點，但兒少活動空間、特別是專屬青少年的空間，相較之下則是付之闕如。

筆者在宜蘭蘇澳地區主持「馬賽城南小屋社區共學中心」，主要就是提供馬賽地區兒少課後及寒暑假期間的照顧工作，為在地兒少設計與規畫課後學習、人際交流系列課程及活動。兒少據點以一所公立國中學區為服務範圍，一年經費約五百萬元，若在全台灣約七百所公立國中學區皆設置一座兒少據點，一年經費約卅五億。台灣一年的教育總經費約三千億，卅五億只是尾數。

少子化浪潮下政府應投入更多資源，特別是照顧弱勢家庭的孩子，才能避免「少子化」走向「黑子化」。