核綠共存 走出能源新路徑

聯合報／ 林文寶／高師大事業經營系教授（高雄市）
核三廠。圖／聯合報系資料照片

今年五月十七日，隨著核三廠二號機正式停機，台灣實質上邁入了「非核家園」的時代。與此同時，國際風向似乎正在轉變。同樣身處地震帶，且能源高度依賴進口的日本，在福島核災的慘痛教訓後，卻因現實考量而重啟核電；而在太平洋彼岸，美國總統川普更以「世紀騙局」的辛辣言詞，猛烈抨擊再生能源。這股「核能回潮」的趨勢，與台灣堅定的廢核路徑形成強烈對比，引發了深刻的辯題：台灣堅持廢核，究竟是高瞻遠矚的能源革命，還是將自己推向險境的政策豪賭？

跳脫非黑即白的二元對立，「綠能是騙局」顯然是過於簡化的政治語言，但其背後所指的能源穩定性、成本效益與環境衝擊等，卻是任何能源政策都必須嚴肅面對的真實挑戰；而將核能視為萬靈丹，亦忽略了其風險與社會成本。

和碩董事長童子賢等人認為，台灣民意已清楚展現對「核綠共存」的共識，不應將核能與綠能視為互斥選項，而應思考如何將核能做為能源轉型過程中的過渡或輔助，與再生能源互補，共同確保供電穩定，同時逐步降低碳排放，這或許是擺脫「能源意識形態」僵局的可能路徑。

除了外部的國際趨勢，決定台灣能源未來的關鍵因素，更多來自於內部不斷變化的公眾輿論，以及將能源議題當作籌碼的政治角力。兩者相互交織使科學問題政治化，專業討論空間備受擠壓。核能議題在台灣早已超越科學與工程的範疇，淪為政黨對立的代理戰場。民進黨將非核家園視為神主牌，任何鬆動都是對理念的背叛；而在野黨則將重啟核電作為挑戰執政黨能源政策、爭取民意支持的有力政治籌碼。

台灣的能源政策討論，是否能擺脫「擁核」與「反核」的極端對立？我們需要的不是選邊站，而是建立一個基於科學證據、涵蓋內外部成本的風險評估與效益分析，務實地探討「核綠共存」的可行性。

其次，我們應如何從日本的經驗中，深刻理解「重啟核電」所需要付出的嚴謹程序與代價，而非僅僅看到「回歸」的表象？又該如何從美國的經驗中，警惕「能源政策政治化」帶來的劇烈擺盪與長遠傷害？弭平民意「感受」與專業「認知」之間的鴻溝，是走出僵局的關鍵。政府、專業社群與媒體，都有責任以更透明、更易懂的方式，向公眾揭示能源政策背後的真實成本與風險，建立一個能夠理性對話的社會基礎。

