民進黨應放棄非核家園

媒體報導，經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟涉及收受賄賂，在任內協助綠能業者向台電施壓關說「饋電容量」。台南市調查處日昨發動大規模搜索行動，將鄭移送地檢署，鄭面對媒體詢問有無收賄，未發一語，並已遭檢方聲押禁見。

鄭亦麟曾任綠營智庫「新境界文教基金會」副研究員，襄助小英能源政策首席智囊吳政忠編寫「新能源計畫」白皮書，是二○一六年總統大選民進黨的能源政策操盤手之一。

鄭之專長領域為綠能發展及能源轉型，正是當時小英政府急需，在大選後出任行政院能源及減碳辦公室主任。鄭在廿七歲即搭直升機般的擔任綠推中心副執行長，曾引起軒然大波，但大家知道他的後台老板是時任政務委員吳政忠後，方知朝中有人好辦事。鄭之後還以「小英男孩」響亮封號行走江湖。

此次弊案主要涉及光電標案，但鄭對台灣綠能發展的主要「貢獻」其實是離岸風電。鄭亦麟在擔任綠推中心副執行長期間力推離岸風電，曾說「台灣經濟已很久沒有這麼令人興奮」，宣稱離岸風電將可帶動約一兆元的投資，創造二萬個就業機會。結果如何？強推離岸風電，給台灣造成近兆元的巨大損失！

為何蔡政府力推綠電？其實與非核家園政策脫不了關係。為了填補廢核後每年四百億度的無碳電力缺口，只好花兩兆元建設光電與風電。但與核電相較，光電與風電的能量密度極低，發同樣度數的電力，風光電需要超過百倍面積，完全不適合人口密度居全球前列的台灣。這也就是為何光電設置於漁塭、風電設置於海上。目前風、光電提供台灣不到一成電力，台灣綠電密度在全球卻已獨占鰲頭。

近年綠電與民爭地、弊案頻傳，民眾漸漸醒悟以綠電取代核電政策之荒謬。上周核三延役公投，四三四萬贊成票輾壓一五一萬反對票，贊成與反對比例約為三比一，即為明證。

反核是落伍的理念，卅年前全球環保團體的「聖杯」或為反核，現在已改為「減碳」。台灣尤為特殊，卅年前民進黨反核有其政治目的，年輕一代未必知道，當年民進黨反核最重要的口號並非環境保護，而是「反核就是反獨裁」，將核能與國民黨「威權統治」掛勾，以「反核」集結社會上反對國民黨的力量。但這口號極為荒誕，歐美不知有多少民主先進國家都有核能電廠，核能發電與「專制威權」有何因果關係？

台灣社會已覺醒，核三公投三比一的比例，民意已表達得再清楚不過，年輕人絕大多數亦支持核電。在「大罷免」卅二比○失敗的壓力下，民進黨內竟然還有許多反核死硬派，還要與社會上支持核能的共識繼續對著幹，是嫌輸得還不夠？即使不以台灣前途為念，就算為了維持政權，民進黨都應該放棄非核家園政策，尊重民意、立即務實進行核電延役作業。