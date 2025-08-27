無法治觀念 朝野協商只是空談

賴清德總統於八二三公投及七位立委罷免不通過後，發表談話，表示對於未來國政治理希望行政立法之間能加強對話和溝通。這誠然是國政所必要的作為和行動，問題是如何加強對話和溝通？如以目前的不成文機制言之，根本是虛晃一招而已，將毫無對話的「政治效果」；如以立法院已成文的協商機制言之，在民進黨團總召柯建銘毫無民主法治素養的「胡扯」作風下，朝野協商顯然是空談。基於上揭的現成機制言之，賴總統所稱的談話，不僅是無話可對，而且只是偏聽的代名詞而已。

基本上，朝野要加強對話，有一基本前提，就是民主法治素養的形塑。設若民主法治素養尚停留在「聽訓」和「獨裁」的「民主獨裁」階段，朝野對話必然徒托空言。務望賴政府和民進黨團隊能有「少數服從多數；多數尊重少數」的民主素養；更該有依法行政、依法裁法的法治素養；尤其法治觀念是賴政府當前最欠缺的，有法律不照法律施政，即是賴政府的政治縮影。

賴政府如要落實行政立法的對話和溝通，就是要力行最基本的民主法治行為原則，一切依法而且是衛平之法，具有憲政主義的法作為。此外，筆者認為未來在協商機制上，尚可依下列作為行之：

第一，賴政府應在社會賢達中，託付具有朝野協商統合能力的國家股肱分子，擔任朝野協商的「媒合角色」。此項機制向來是我國最欠缺的制度設計，卻是嗣後朝野協商能否成功的關鍵因子。務望賴政府能找到朝野皆能接受，甚至兩岸關係上亦有「傳話能量」之人，以為國是做出貢獻。其實協商機制如有好的政治效應，對於賴總統連任亦有諸多政治作用，賴政府應審慎為之。

第二，朝野協商分為中央與地方間、政黨間及立院朝野黨團間三類型。中央與地方間協商，可由行政院或國發會，甚至內政部，就不同議題及政治影響程度，建構協商機制；尤其在施行新財劃法後，能儘快建立「預算編列前之協商機制」，必然可減少立院審查國家總預算的朝野折衝困難；設若牽涉全民利益的重大議題，宜由政黨峰會決定，希望民進黨主席或總統能多與在野黨領袖有「國是對話」機制，以求根本解決朝野對立，自然可削弱朝野間的高仇恨值。至於立院朝野黨團的協商，依照立法院組織法已有法制化機制。之所以績效不彰，除須調整各黨團代表人員外，還要強化黨團幕僚人力，培育具談判或協商的可造之才。

第三，協商的議題可以先行溝通形成。質言之，協商的議題不宜片面由執政黨或行政部門決定，能透過朝野溝通，而不是依媒體看風向。針對當前國內外政治情勢，如能本諸維護國家主權獨立的大前提，以推行朝野協商，必然可制定最適規模的法制，以為國用。

以上建議皆是基於本人多年來向參與協商和觀察的些許心得，希望賴政府能有誠意強化朝野對話。