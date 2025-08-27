科技．人文聯合講座／向原住民的韌性智慧學習

一名美國醫學院學生被派到西部印地安保留區實習時，在加護病房見證了令他驚訝的一幕─一位幾乎已臨垂死邊緣的老先生，因巫師在病榻前吟唱祈禱詩，其破表的血壓漸漸平穩下來、起死回生，醫學生人生第一次與Native Healing（原生治療）接觸，讓他對現代醫學有了全新的認知與啟發。

他頓悟到─我慣性用「聽筒」聆聽患者的心跳，卻忘了用「心」傾聽他整個「人」的訊息。因而展開了其原生治療的多光譜醫療之路；亦即結合傳統智慧和現代醫療科技，以一種更整體融合身心靈平衡的方式，透過原住民之傳統儀式、草藥與家庭支持來促進健康與病體康復。這些有著千年傳統的智慧，分布在全球各個原住民族中，包括我們台灣。

我曾經頗為訝異，在海拔四至五千公尺高的青藏高原上，那些藏民如何生存？如何維持健康？這是身處都會區、享有豐富醫療資源的我們難以想像的。後來發現，藏醫有一套身心靈養生修護的自然哲理，如同印地安人對大自然的信仰─太陽、土地、風、雨，正是一個完整的生態循環體系。在世界各地原住民的血液中，早已深植了尊敬大地的「倫理」價值觀；他們深信人生就如同一場愉悅旅途，沿途會遇見雲、雨、霧、植物、花粉…，而這一切均環繞著美好，且是完整、完善的。

台灣原住民的傳統歌謠，有許多均流露出對大自然的尊敬和信仰。一首布農族的歌謠是和螢火蟲對話：「過來呀螢火蟲，那邊的水是苦的，這邊的水是甜的…」，對族群而言，真的是眾生平等。當代排灣族創作歌手戴曉君的作品「順著河流走」，也展露出無疆界的自然野性美，這些均源自其骨子裡的「自然信仰」基因。

阿美族歌手騰莫言．基鬧，吟唱著海岸山脈，呼籲「還地於河、還石於河、還魚於河、還水於河」，則是來自吉拉米代部落的大地之聲，此信念不正是教科書上推動的自然工法、自然復育與療癒嗎？達悟族的半穴居屋設計，早已超越今日大家對氣候變遷、海平面上升威脅的因應技術；高腳亭看海、半穴居屋抗風浪，這些傳統智慧的傳承，不僅是科學的且是美麗的（印地安人認為的Beauty）。

日月潭畔的邵族依水而生，他們的漁獵文化用「浮田」防浪、保護魚卵，與大自然共生，這均無需高科技工具；其煥發的智慧光芒，卻令所謂的「文明世代」望塵莫及。藏北高原上沒有供暖，但喇嘛們早已知用鋁片與鏡片，在大太陽下聚光生熱、煮水烹調，這比今日遍布台灣西部平原的太陽能光電板早了數個世紀。

如今人類處於ＡＩ幾乎全能的世代，也同樣面對著不可預測的未來威脅。若再回過頭來，用「心」向原住民的傳統智慧學習，或許生態烏托邦也能有成真的一天。（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）